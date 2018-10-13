بوتفليقة يقرر خص الولايات الحدودية ببرنامج تنموي خاص
قرر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة "خص الولايات الحدودية ببرنامج تنموي خاص" حسب ما أعلن عنه اليوم السبت وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي. وقال بدوي في كلمته الافتتاحية لأشغال الملتقى الوطني حول المناطق الحدودية بالمركز الدولي للمؤتمرات أن "رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قرر وفيا لالتزامه ومواقفه المبدئية أن يخص الولايات الحدودية ببرنامج تنموي خاص وكلف الحكومة بالعكوف على إعداده في القريب العاجل". وأوضح وزير الداخلية أن هذا القرار " يؤكد أن المسألة ليست مسألة موارد مالية" داعيا إلى "تجند كل الإدارات المركزية والمحلية والمنتخبين والمتعاملين الاقتصاديين من أجل تبليغ هذا البرنامج لمقاصده وتثمين نتائجه على أرض الواقع ضمن استراتيجية نعكف اليوم على مناقشتها"
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