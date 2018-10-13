إيداع الطعون المتعقلة بالماستر لسنة 2019/2018 على مستوى الجامعات المعنية





أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي, أن إيداع الطعون المتعلقة بنتائج الالتحاق بطور الماستر ,بعنوان السنة الجامعية 2019/2018 تتم على مستوى المؤسسات الجامعية التي استقبلت ملف الطالب المتعلق بالماستر, داعية في نفس الوقت, الطلبة الذين تم قبولهم في ماستر ضمن أكثر من تخصص أو جامعة, إلى تحديد خياراتهم. وأوضحت الوزارة من خلال موقعها الإلكتروني أنها "تعلم جميع المترشحين للماستر بعنوان السنة الجامعية 2018/2019 ,أن أي طعن أو معلومة تتعلق بنتائج أرضية الماستر على مستوى المؤسسة الجامعية المعنية". من جهة أخرى , دعت الوزارة الطلبة الذين تم قبولهم في طور الماستر ضمن أكثر من مؤسسة جامعية أو ضمن أزيد من تخصص واحد ,إلى تحديد خياراهم قبل منتصف نهار اليوم السبت ,وذلك من أجل إتاحة الفرصة لزملائهم من المسجلين ضمن القوائم الاحتياطية.







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