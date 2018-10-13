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13/10/2018 12:06:00

أزيد من 66 ألف جرعة لقاح مضاد "للأنفلونزا "


خصصت مديرية الصحة والسكان لولاية الجزائر أزيد من 66 ألف جرعة من اللقاح المضاد للأنفلونزا الموسمية لموسم "2018/2019" سيتم توزيعها على مستوى هياكل التلقيح للمؤسسات العمومية للصحة بالعاصمةو أوضح رئيس مصلحة الوقاية لذات المديرية الدكتور آيت واراس بوجمعة في تصريح له أنه و في اطار حملة التلقيح الوطنية ضد الأنفلونزا الموسمية التي ستنطلق يوم 15 أكتوبر الجاري تم تخصيص لولاية الجزائر حصة تفوق 66.000  جرعة لقاح ستوزع عبر 22 عيادة متعددة الخدمات و 11 مؤسسات صحية جوارية المتواجدة عبر 13 مقاطعة إدارية بولاية الجزائر كما تم تسخير الوسائل الضرورية والطاقم الطبي وشبه الطبي لإنجاح هذه الحملة التي ستستمر الى غاية منتصف مارس 2019و أبرز المصدر أن حملة التلقيح المجانية ستمس الأشخاص المعرضين لخطر المضاعفات الناجمة عن الاصابة بفيروس الانفلونزا الموسمية لاسيما منهم فئة المسنين البالغين 65 سنة وما فوق والمصابين بأمراض مزمنة كأمراض القلب والأمراض الرئوية المزمنة وأمراض السكري والبدانة والكلى والنساء الحوامل و الأمراض التنفسية والأطفال بداية من 6 أشهر إلى جانب و مستخدمي القطاع الصحي.ويتم حاليا توزيع هذه الكمية من الجرعات من طرف معهد باستور للجزائر العاصمة على كل المؤسسات الصحية و نقاط التلقيح المنتشرة عبر مختلف مناطق الولاية كما سيتم الإستفادة من حصة إضافية من جرعات اللقاح في حالة الحاجة إلى ذلك.كما اكد المتحدث أن الوسيلة الاكثر فاعلية للحماية من الأنفلونزا الموسمية ومضاعفاتها هي التلقيح وهو مجاني على مستوى قاعات العلاج  والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية كما يتم تعويضه لدى الضمان الاجتماعي بالنسبة للمصابين بأمراض مزمنة و كبار السن عند اقتناء اللقاح من الصيدليات,  مبرزا ضرورة توخي الحذر لتفادي الإصابة بالعدوى على غرار النظافة واستعمال غسول الصابون وتهوية المنزلوأوضح الدكتور ايت واراس أن أزيد من 65.000 شخص تم تلقيحه ضد الأنفلونزا الموسمية بالجزائر العاصمة ضمن حصة تفوق 70.000 جرعة من اللقاح تم تخصيصها للموسم المنصرم (2018/2017) و هو ما يمثل نسبة 91,89 بالمائة .

 

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