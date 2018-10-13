إكتشاف مخبأ للأسلحة والذخيرة بعين قزام





في إطار مكافحة الإرهاب وإثر عملية بحث وتفتيش بعين قزام، كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 12 أكتوبر 2018، مخبأ للأسلحة والذخيرة يحتوي على:

- مسدس (01) رشاش من نوع كلاشنيكوف،

- بندقيتين (02) بمنظار؛

- ستة (06) قذائف RPG-7؛

- قنبلة (01) لبندقية FLG؛

- خمسة (05) مخازن؛

- (366) طلقة من مختلف العيارات.

في سياق متصل، وإثر عملية بحث وتفتيش بسيدي بلعباس ، كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، سبعة (07) مخابئ للإرهابيين. وفي سياق آخر، وبفضل الإستغلال الأمثل للمعلومات، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بباتنة وجيجل ، أربعة (04) عناصر دعم للجماعات الإرهابية. من جهة أخرى، أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية لـ (42) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بعنابة والطارف وعين تيموشنت ، فيما تم توقيف (16) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وغرداية والنعامة وورقلة.

عدد القراءات 26 مرة | قراءات اليوم 26 مرة