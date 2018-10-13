إكتشاف مخبأ للأسلحة والذخيرة بعين قزام
في إطار مكافحة الإرهاب وإثر عملية بحث وتفتيش بعين قزام، كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 12 أكتوبر 2018، مخبأ للأسلحة والذخيرة يحتوي على:
- مسدس (01) رشاش من نوع كلاشنيكوف،
- بندقيتين (02) بمنظار؛
- ستة (06) قذائف RPG-7؛
- قنبلة (01) لبندقية FLG؛
- خمسة (05) مخازن؛
- (366) طلقة من مختلف العيارات.
في سياق متصل، وإثر عملية بحث وتفتيش بسيدي بلعباس ، كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، سبعة (07) مخابئ للإرهابيين. وفي سياق آخر، وبفضل الإستغلال الأمثل للمعلومات، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بباتنة وجيجل ، أربعة (04) عناصر دعم للجماعات الإرهابية. من جهة أخرى، أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية لـ (42) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بعنابة والطارف وعين تيموشنت ، فيما تم توقيف (16) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وغرداية والنعامة وورقلة.
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