قايد صالح، في زيارة عمل إلى الناحية العسكرية الخامسة غدا
يقوم الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، يومي 14 و 15 أكتوبر 2018، بزيارة عمل إلى الناحية العسكرية الخامسة بقسنطينة.
السيد الفريق سيشرف خلال هذه الزيارة على تمرين تكتيكي بالذخيرة الحية تقوم بتنفيذه وحدات الفرقة الأولى مدرعة، كما سيعقد لقاءات توجيهية مع إطارات وأفراد وحدات الناحية العسكرية الخامسة.
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