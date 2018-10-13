الوطني
أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
print نسخة للطباعة Plain text نص بسيط comments التعليقات (0)
13/10/2018 11:07:00

وزارة التربية الوطنية: 18 أكتوبر ..آخر أجل لالتحاق التلاميذ المعاد إدماجهم بالمدارس


حددت وزارة التربية الوطنية تاريخ 18 أكتوبر الجاري  كآخر أجل لالتحاق التلاميذ المطرودين الذين تم قبول طلب إعادة إدماجهم في الأقسام بعد إخفاقهم في امتحاني شهادة التعليم المتوسط والبكالوريا أو لأسباب أخرى. وتضمن  البروتوكول الناظم لعملية اعادة السنة للسنة الدراسية  2019/2018  الترتيبات التنظيمية العملية التي تحكم اعادة السنة بالنسبة للتلاميذ الذين لم يستوفوا شروط القبول في القسم الأعلى أنه  تضمن الترتيبات التنظيمية العملية التي تحكم اعادة  السنة بالنسبة للتلاميذ الذين لم يستوفوا شروط القبول في القسم الأعلى, أنه  "يعتبر متخل عن الدراسة كل تلميذ تم قبول طلبه ولم يلتحق بمقاعد الدراسة دون  أي مبرر قبل يوم الخميس 18 اكتوبر 2018". وبهذا يكون التلاميذ الذين تم قبولهم ونشرت أسماؤهم لإعادة السنة بعد أزيد  من شهر عن الدخول المدرسي, على موعد مع مقاعد الدراسة من جديد لاستغلال الفرصة  التي منحت لهم مرة أخرى.وحسب نص البروتوكول, فإن أولياء التلاميذ المعنيين قاموا بإيداع طعون وطلبات  لإعادة ادماج ابنائهم مرفقة بنسخ من كشوف نقاط الفصول الثلاثة في الفترة  الممتدة من 16 الى 27 سبتمبر, وتم الإعلان عن قرارات مجالس الاقسام عن طريق  تعليق نسخة مستخرجة من المحضر في المؤسسات التربوية يوم 3 اكتوبر الجاري ليتم  بعدها مباشرة تسجيل التلاميذ المقبولين في المؤسسات وذلك في أجل اقصاه 7  أكتوبر. كما فتح باب الطعون لدى مديريات التربية في الفترة الممتدة من 3 إلى 7  اكتوبر, في حين سيتم الإعلان عن قرارات اللجنة الخاصة بدراسة الطعون يوم 15  أكتوبر الجاري.

 

عدد القراءات 1 مرة | قراءات اليوم 1 مرة

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور):

أضف تعليقك comment

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

جديد الأخبار
image

وزارة التربية الوطنية: 18 أكتوبر ..آخر أجل لالتحاق التلاميذ المعاد إدماجهم بالمدارس

حددت وزارة التربية الوطنية تاريخ 18 أكتوبر الجاري  كآخر أجل لالتحاق التلاميذ المطرودين الذين تم قبول طلب إعادة إدماجهم في الأقسام بعد إخفاقهم في امتحاني
image

جلاب: استراتيجية وطنية لترقية تصدير المنتوجات الفلاحية

أعلن وزير التجارة، سعيد جلاب، بالجزائر العاصمة عن مخطط عمل وطني قيد الإعداد من أجل ترقية صادرات الجزائر من المنتوجات الفلاحية و الصناعات الغذائية. وخلال تدخل
image

المنتخب الجزائريلكرة القدم يواجه نظيره البينيني امسية اليوم الجمعة

يتقابل عشية هذا الجمعة  المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم مع  نظيره البنيني   بملعب مصطفى تشاكر باولاية البليدة وهذا  لحساب الجولة الثالثة من تصفيات كاس أمم
image

محسن بلعباس: " نشاط مراجعة قانون البلدية والولاية.. فرصة لممارسة سياسية مبتكرة"

أكد رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية, محسن بلعباس, اليوم بالجزائر العاصمة أن مراجعة قانون البلدية والولاية يشكل فرصة من أجل مباشرة النقاش بين
image

تشييع جثمان الفنان "محيو" إلى مثواه الأخير بمقبرة بوزوران المركزية بباتنة

شيّع ظهر اليوم، جثمان الفنان الراحل، محي الدين بوزيد المعروف بـ"محيو" إلى مثواه الأخير في جنازة مهيبة بمقبرة بوزوران المركزية بولاية باتنة. الجنازة حضرها وزير الثقافة
image

تسليم جائزة "محمد ديب" الأدبية الـ6 لثلاثة فائزين بثلاث لغات

تم مساء أمس، منح جائزة "محمد ديب" الأدبية السادسة وذلك خلال حفل تكريمي للفائزين الثلاثة باللغات العربية والأمازيغية والفرنسية أقيم بقصر الثقافة "عبد الكريم دالي"
image

راوية: "اجتماعات الحكومة الجزائرية ستواصل اصلاحاتها الاقتصادية"

جدد وزير المالية عبد الرحمن راوية خلال الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين التي تنعقد الى غاية 14 اكتوبر الجاري بمدينة بالي الاندونيسية، إرادة والتزام
image

أمن الأغواط ينظم دروس توعوية لفائدة تلاميذ المدارس

برمجت مصالح أمن ولاية الأغواط دروسا تحسيسية أسبوعية وذلك صبيحة كل يوم  إثنين، ثلاثاء وخميس بمختلف المؤسسات التعليمية عبر إقليم عاصمة الولاية و كذا الدوائر
image

توقيف 29 منقبا عن الذهب وضبطت مسدس كلاشنيكوف ببرج باجي مختار وجانت

كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أمس، ثلاثة مخابئ للإرهابيين إثر عملية بحث وتمشيط بأم البواقي. وأوضح بيان لوزارة الدفاع الوطني اليوم أنه إطار محاربة التهريب
image

تدشين مركب جديد لمجمع "سانوفي- الجزائر"

تم، أمس، تدشين مركب صيدلاني جديد تابع لمجمع "سانوفي- الجزائر" الأكبر على مستوى الافريقي من حيث طاقة الانتاج و قدرات التوزيع. وقد تم انجاز هذا المركب
قيم هذا المقال
0