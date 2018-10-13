وزارة التربية الوطنية: 18 أكتوبر ..آخر أجل لالتحاق التلاميذ المعاد إدماجهم بالمدارس





حددت وزارة التربية الوطنية تاريخ 18 أكتوبر الجاري كآخر أجل لالتحاق التلاميذ المطرودين الذين تم قبول طلب إعادة إدماجهم في الأقسام بعد إخفاقهم في امتحاني شهادة التعليم المتوسط والبكالوريا أو لأسباب أخرى. وتضمن البروتوكول الناظم لعملية اعادة السنة للسنة الدراسية 2019/2018 الترتيبات التنظيمية العملية التي تحكم اعادة السنة بالنسبة للتلاميذ الذين لم يستوفوا شروط القبول في القسم الأعلى أنه تضمن الترتيبات التنظيمية العملية التي تحكم اعادة السنة بالنسبة للتلاميذ الذين لم يستوفوا شروط القبول في القسم الأعلى, أنه "يعتبر متخل عن الدراسة كل تلميذ تم قبول طلبه ولم يلتحق بمقاعد الدراسة دون أي مبرر قبل يوم الخميس 18 اكتوبر 2018". وبهذا يكون التلاميذ الذين تم قبولهم ونشرت أسماؤهم لإعادة السنة بعد أزيد من شهر عن الدخول المدرسي, على موعد مع مقاعد الدراسة من جديد لاستغلال الفرصة التي منحت لهم مرة أخرى.وحسب نص البروتوكول, فإن أولياء التلاميذ المعنيين قاموا بإيداع طعون وطلبات لإعادة ادماج ابنائهم مرفقة بنسخ من كشوف نقاط الفصول الثلاثة في الفترة الممتدة من 16 الى 27 سبتمبر, وتم الإعلان عن قرارات مجالس الاقسام عن طريق تعليق نسخة مستخرجة من المحضر في المؤسسات التربوية يوم 3 اكتوبر الجاري ليتم بعدها مباشرة تسجيل التلاميذ المقبولين في المؤسسات وذلك في أجل اقصاه 7 أكتوبر. كما فتح باب الطعون لدى مديريات التربية في الفترة الممتدة من 3 إلى 7 اكتوبر, في حين سيتم الإعلان عن قرارات اللجنة الخاصة بدراسة الطعون يوم 15 أكتوبر الجاري.

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