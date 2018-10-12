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12/10/2018 17:59:00

المنتخب الجزائريلكرة القدم يواجه نظيره البينيني امسية اليوم الجمعة


يتقابل عشية هذا الجمعة  المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم مع  نظيره البنيني   بملعب مصطفى تشاكر باولاية البليدة وهذا  لحساب الجولة الثالثة من تصفيات كاس أمم إفريقيا 2019 . علما ان المنتخب الجزائري يتربع على عرش الريادة لمجموعته  الرابة  باربع نقاط  الامر الذي يجعله اليوم يلعب بارياحية  كاملة بل هتاك امل للفوز  وخاصة وان المقابلة تلعب  امام جمهور غفير نزل  الى ملعب تشاكر مناصرا  ومشجعا للنخبة الوطنية  لاسيما وانها  اول مقابلة  تلعب تحت قيادة جمال بلماضي هنا في الجزائر . وما تأكد في  الاقبال الكبير  للجمهور منذ صباح الجمعة حيث يسرت كل العقبات سواء في بيع التذاكر او الدخول الى الملعب  وحسب  المعلومات ان عناصر الفريق الوطني  في احسن لياقة  ومسنعدين اتم الاستعداد لنيل نقاط المبارة بدون عناء او ارهاق هذ لايعني ان الفريق الخصم ليس في يومه والدليل ان فريق البنين  يتقاسم  صدارة الترتيب مع الجزائر  وانما هناك ديناميكية  جديدة ظهرت على عناصر النخبة الوطنية  املها الفوز  بالمبارة  والتاهل الى نهائيات كأس افريقيا للامم  المزمع اجراؤها 2019 بالكاميرون  

 

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المنتخب الجزائريلكرة القدم يواجه نظيره البينيني امسية اليوم الجمعة

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