أمن الأغواط ينظم دروس توعوية لفائدة تلاميذ المدارس





برمجت مصالح أمن ولاية الأغواط دروسا تحسيسية أسبوعية وذلك صبيحة كل يوم إثنين، ثلاثاء وخميس بمختلف المؤسسات التعليمية عبر إقليم عاصمة الولاية و كذا الدوائر التابعة لها، هذه الدروس التي يعكف على تنشيطها إطارات متخصصون يتم خلالها تقديم نصائح و توجيهات تشمل موضوعي السلامة المرورية و المحافظة على البيئة و المحيط بالنسبة للطور الإبتدائي، وأخرى تشمل موضوعي الاستعمال الأمن للأنترنت و مخاطر إستهلاك المخدرات بالنسبة للطورين المتوسط و الثانوي

الأيام التحسيسية جاءت بالتنسيق مع مديرية التربية للولاية في برنامج يتضمن في مرحلته الأولى الممتدة حتى العطلة الشتوية أكثر من 40 مؤسسة تربوية و يهدف إلى ترسيخ ثقافة مرورية لدى الأطفال المتمدرسين، و كذا غرس الوعي لدى فئة المراهقين و تذكيرهم بمخاطر بعض الآفات الاجتماعية و المخاطر المحدقة بهم، كما لم يقتصر التحسيس على المؤسسات التربوية أين كانت هناك حملات تحسيسية أخرى لفائدة سواق الحافلات و المركبات للمسافات الطويلة حول إحترام قواعد المرور ومراقبة وسائل السلامة و كذا عدم إرتداء الخوذة لفائدة سائقي الدراجات النارية و الوقوف والتوقف العشوائي أمام المؤسسات التربوية و أخطاره، بالإضافة إلى وضع الأطفال في المقاعد الأمامية للمركبة، وتبقى مصالح أمن ولاية الأغواط مستمرة في تطبيق المخطط المعد مسبقا في مجال التحسيس و التوعية طيلة الموسم الدراسي، مع التجسيد الدائم لمبدأ الشرطة الجوارية و خدمة المواطن بالحفاظ على أمنه وسلامته.

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