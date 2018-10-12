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12/10/2018 13:55:00

توقيف 29 منقبا عن الذهب وضبطت مسدس كلاشنيكوف ببرج باجي مختار وجانت


كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أمس، ثلاثة مخابئ للإرهابيين إثر عملية بحث وتمشيط بأم البواقي. وأوضح بيان لوزارة الدفاع الوطني اليوم أنه إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي ببرج باجي مختاروجانت، (29) منقبا عن الذهب وضبطت مسدسا رشاشا من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة و(03) شاحنات ومركبتين (02) رباعيتي الدفع و(65) مولدا كهربائيا و(24) مطرقة ضغط وجهازي (02) كشف عن المعادن، فيما تم إحباط محاولات تهريب (13085) لتر من الوقود بكل من سوق أهراس وتبسة والطارف.

من جهة أخرى، أوقف عناصر الدرك الوطني تاجري (02) مخدرات بحوزتهما (32) كيلوغرام من الكيف المعالج بتبسة، وأوقفوا مهربا ضُبط لديه (3007) وحدة من مختلف المشروبات بالوادي، في حين أوقف حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية لـ(69) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بكل من وهران وتلمسان ومستغانم

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