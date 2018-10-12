تدشين مركب جديد لمجمع "سانوفي- الجزائر"





تم، أمس، تدشين مركب صيدلاني جديد تابع لمجمع "سانوفي- الجزائر" الأكبر على مستوى الافريقي من حيث طاقة الانتاج و قدرات التوزيع.

وقد تم انجاز هذا المركب الذي قدرت قيمته الاستثمارية بـ 10,6 مليار دينار( 85 مليون أورو) على مساحة تقدر بـ6,6 هكتار منها 3ر3 هكتار مخصصة لوحدات الانتاج و التوزيع و التخزين حسب شروح مسؤولي مجمع "سانوفي - الجزائر" خلال حفل تدشين المركب حضره وزير الصناعة و المناجم يوسف يوسفي، و يشغل هذا المركب الذي يأتي لتدعيم نسيج المصانع الصيدلانية في البلاد قرابة 400 عامل كما يتمتع بطاقة انتاجية تصل الى 100 مليون وحدة سنويا تشمل نحو 100 صنف صيدلاني موجهة لعلاج العديد من الامراض على غرار السكري و أمراض القلب و الأعصاب و مستحضرات معالجة الآلام حسب توضيحات الرئيس المدير العام لشركة سانوفي الجزائر حيسام شرايتح، و أكد ذات المسؤول أن الشروع في عمليات تسويق هذه المنتجات ستنطلق اعتبارا من العام القادم 2019 بعد استيفاء كل مراحل التصديق لدى وزارة الصحة و السكان و اصلاح المستشفيات.

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