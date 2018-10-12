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12/10/2018 12:14:00

رئيس الجمهورية يهنئ ملك اسبانيا بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني


أعرب رئيس الجمهورية, السيد عبد العزيز بوتفليقة, في برقية تهنئة رسل بها الى ملك اسبانيا, فيليب السادس, بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني, عن ارتياحه "للتطور الإيجابي" الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين. وجاء في برقية الرئيس بوتفليقة قوله: "يسرني أيما سرور ومملكة اسبانيا تحتفل بعيدها الوطني, أن أتقدم إليكم, باسم الجزائر شعبا وحكومة وأصالة عن نفسي, بأحر تهانينا مقرونة بتمنياتي لجلالتكم بموفور الصحة وبالرقي والازدهار للشعب الإسباني". وأضاف قائلا: "هذا, وأغتنم هذه المناسبة السعيدة لأعرب لكم عن ارتياحي للتطور الإيجابي الذي تشهده علاقاتنا الثنائية على الصعيد السياسي أو على مستوى تعاوننا الاقتصادي على حد سواء". وفي هذا السياق --يستطرد رئيس الجمهورية-- "سرني أن كان آخر اجتماع ثنائي رفيع المستوى جمع بلدينا في الجزائر قد اتاح تحديد آفاق جديدة واعدة للشراكة المتميزة التي تسعى الجزائر واسبانيا من أجل تحقيقها". وخلص الرئيس بوتفليقة الى القول: "و في هذا الصدد, أؤكد لكم التزامي بمواصلة الجهود المشتركة مع جلالتكم من أجل ترقية علاقاتنا خدمة لمصلحة شعبينا

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