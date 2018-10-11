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11/10/2018 19:01:00

ارهابيان يسلمان نفسيهما للسلطات العسكرية بتمنراست


سّلم إرهابيين  نفسيهما، اليوم 11 أكتوبر 2018، للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة. يتعلق الأمر بالمسمى"زايدي حمدو"، المكنى"أبو أحمد"، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2012 و"بربري الحسان"، المدعو"عبد الرحمان"، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2017. الإرهابيان كان بحوزتهما مسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف وخمسة  مخازن وكمية من الذخيرة.

في نفس السياق، وإثر عملية بحث وتفتيش بتندوف قرب الشريط الحدودي الجزائري-الموريتاني بالناحية العسكرية الثالثة، كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، مسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف وستة  مخازن وكمية من الذخيرة.

إن هذه النتائج المحققة من طرف وحدات الجيش الوطني الشعبي على الشريط الحدودي للبلاد، تؤكد على مدى عزم وإصرار قواتنا على الحفاظ على أمن بلادنا وحماية حدودنا الوطنية.

 

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