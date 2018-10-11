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11/10/2018 14:30:00

رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة يتجول في شوارع العاصمة الجزائرية


صور السعيد بوحجة رئيس المجلس الشعبي الوطني تتداول صباح اليوم الخميس وهو يتجول في احد شوارع العاصمة الجزائرية القريبة من "مقر مجلس النواب "ويبدو انه كان بدون حراسة أمينة وبدون بروتكول . ماذا يريد ان يقول السيد بوحجة في خرجته هاته لم تكن متوقعة ؟

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رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة يتجول في شوارع العاصمة الجزائرية

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