

رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة يتجول في شوارع العاصمة الجزائرية صور السعيد بوحجة رئيس المجلس الشعبي الوطني تتداول صباح اليوم الخميس وهو يتجول في احد شوارع العاصمة الجزائرية القريبة من "مقر مجلس النواب "ويبدو انه



رئيس الكتلة البرلمانية لـ “أمبيا” : “نرفض العمل مع بوحجة.. ” أكد رئيس الكتلة البرلمانية للحركة الشعبيةالجزائرية، بربارة الشيخ،أنهم يرفضون العمل مجددا مع رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة، الذي يرفض تقديم استقالته . وقال بربارة الشيخ لدى



قيطوني يشارك في القمة العالمية لرواد الطاقة بميلانو.. غدا يشارك وزير الطاقة بالجزائر , مصطفى قيطوني غدا في القمة العالمية لرواد الطاقة التي ستنظم بمدينة ميلانو الايطالية و ذلك على هامش انعقاد الاسبوع العالمي



مصر: العقوبة بالمؤبد بسبب تصوير قاعدة عسكرية مصرية قضت محكمة شرق القاهرة العسكرية في قضية "تصوير قاعدة بلبيس الجوية" بمعاقبة 9 متهمين بالسجن المؤبد، والسجن المشدد 15 سنة لـ 4 متهمين، والمشدد 10



حوادث المرور: وفاة 6 أشخاص واصابة 20 آخرين بجروح خلال 24 ساعة الاخيرة توفي 6 اشخاص و أصيب 20 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة جراء حوادث مرور وقعت خلال 24 ساعة الاخيرة في بعض المناطق من الوطني, حسب حصيلة



تيسمسيلت حجز 280كلغ من السمك غيرصالحة للاستهلاك قال بيان صادر عن فرقة شرطة العمران و حماية البيئة بالمصلحة الولائية للأمن العمومي لولاية تيسمسيلت بان الفرقة تمكنت من حجز280كلغ من السمك غيرصالحة للاستهلاك ،الكمية واستنادا لذات



توقيف شخص مشتبه فيه وحجز أزيد من 34 ألف قرص من المواد الصيدلانية بتمنراست تمكنت مصالح الشرطة لأمن ولاية تمنراست، من توقيف شخص مشتبه فيه وحجز 34496 قرص من المواد الصيدلانية المضرة بالصحة, حسب ما افاد به اليوم الاربعاء



عبد الكريم دحماني : فتح أزيد من 300 مكتب بريد جديد قبل نهاية 2018 أعلن المدير العام لمؤسسة بريد الجزائر, عبد الكريم دحماني, اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة, عن فتح 311 مكتب بريد وتعزيزها بمكاتب متنقلة في المناطق المعزولة, وذلك