رئيس الكتلة البرلمانية لـ “أمبيا” : “نرفض العمل مع بوحجة.. ”





أكد رئيس الكتلة البرلمانية للحركة الشعبيةالجزائرية، بربارة الشيخ،أنهم يرفضون العمل مجددا مع رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة، الذي يرفض تقديم استقالته .

وقال بربارة الشيخ لدى نزوله ضيفا على “قناة النهار”، اليوم الأربعاء، “إننا لسنا في أزمة كما يروج لها البعض، وإنما هو أمر داخلي يخص تسيير المجلس”.

كما فند المتحدث، تدخل رئاسة الجمهورية في المشكل القائم مابين نواب المجلس ورئيسه السعيد بوحجة حول تقديم استقالته .

مضيفا أنهم يرفضون الوساطة من أجل إبقاء رئيس المجلس الشعبي الوطني في منصبه .

كما أشار رئيس الكتلة البرلمانية “أمبيا”،أنه يحترم المجاهد السعيد بوحجة، وليس لديهم أية خلافات معه ، لكن يرفض العمل معه لأسباب تمس السير الحسن للمجلس .

عدد القراءات 1 مرة | قراءات اليوم 1 مرة