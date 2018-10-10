من أجل الإرتقاء بتنمية المناطق الحدودية لقاء تشاوري يجمع ما يفوق 400 مشارك، يومي 13 و 14 أكتوبر الجار
تحت الرّعاية السامية لفخامة رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، تنظّم وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، يومي 13 و 14 أكتوبر 2018 بالمركز الدّولي للمؤتمرات "عبد اللّطيف رحّال"، ملتقى وطني حول المناطق الحدودية تحت شعار "تهيئة المناطق الحدودية و تنميتها، أولوية وطنية". سيشكل هذا اللقاء فضاءً تشاوريا متعدد القطاعات يجمع ما يفوق 400 مشارك، ممثلين لمختلف الفاعلين و الخبراء الوطنيين و الدوليين، لتباحث ميكانيزمات تنفيذ السياسة الوطنية لتنمية المناطق الحدودية في إطار المخطط الوطني لتهيئة الاقليم، كما ستتضمن فعالياته فضاء عرض لمختلف الهيئات الوطنية الفاعلة في المجال و ورشتان متعددة القطاعات
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