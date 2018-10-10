حوادث المرور: وفاة 6 أشخاص واصابة 20 آخرين بجروح خلال 24 ساعة الاخيرة



رئيس الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة يكرم من طرف الندوة الدولية للمحامين, تم اليوم الجمعة بالجزائر العاصمة تكريم رئيس الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة, من طرف المشاركين في أشغال الندوة الدولية للمحامين, وهذا عرفانا لما قدمه لهيئة الدفاع



حنون تدعو: ترقية الثقافة الأمازيغية بكل أبعادها. اقترح حزب العمال, على لسان أمينته العامة لويزة حنون, اليوم الجمعة بالجزائر العاصمة, استحداث كتابة دولة للأمازيغية تتمتع بكل الصلاحيات من أجل العمل على ترقية



حادث مرور خطير يخلف جريحين أصيب رجل وامرأة بجروح خطيرة اثر حادث مرور وقع اليوم الجمعة بالطريق الوطني رقم 14 في شطره الرابط ما بين بلديتي ثنية الحد واليوسفية يسمسيلت



شلل في حركة المرور بسبب تساقط الثلوج ببرج بوعريريج تسبب التساقط الكثيف للثلوج بولاية برج بوعريريج خلال الساعات المنصرمة في شلل شبه تام في حركة المرور على مستوى الطرق الولائية والبلدية لاسيما بالمرتفعات الواقعة



ارهابي خطير يسلم نفسه بتمنراست سّلم إرهابي نفسه، صباح هذا اليوم 11 جانفي 2019، للسلطات العسكرية بتمنراست بالناحية العسكرية السادسة. ويتعلق الأمر بالمسمى "بكناوي الطاهر"، المكنى "أبو الشيخ"، الذي التحق



وزير إيراني من بغداد: لن نمتثل للعقوبات الأمريكية اعتبر وزير النفط الإيراني، بيجن زنغنه، أن العقوبات الأمريكية المفروضة على بلاده "غير شرعية"، وأن طهران لن تمتثل لهذه العقوبات.وقال زنغنه خلال مؤتمر صحفي مشترك



اكتشاف مخبأ للاسلحة على طول الشريط الحدود ي جنوبا كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم امس 09 جانفي 2019، إثر عملية بحث وتفتيش قرب الشريط الحدودي، بتمنراست/الناحية العسكرية السادسة، مخبأ للذخيرة يحوي (27) قذيفة



قتيلان في حادث مرور ببلدية الحسينية بعين الدفلى لقي شخصين مصرعهما، وأصيب 5 أخرون، بجروح في حادث مرور، اليوم الاربعاء، بأولاد مهدي ببلدية الحسينية، بعين الدفلى. ونجم الحادث حسب مصالح الحماية المدينة، على



في إطار الطبعة الثانية للأسبوع الثقافي الأمازيغي: عرض ثلاثة أفلام جزائرية بوهران ستعرض ثلاثة أفلام لمخرجين جزائريين بمتحف السينما بوهران في إطار الطبعة الثانية للأسبوع الثقافي الأمازيغي. ومن المقرر عرض هذه الأفلام من 10 إلى 14 جانفي وفق