الوطني
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10/10/2018 12:46:00

حوادث المرور: وفاة 6 أشخاص واصابة 20 آخرين بجروح خلال 24 ساعة الاخيرة


توفي 6 اشخاص و أصيب 20 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة جراء حوادث مرور وقعت خلال 24 ساعة الاخيرة في بعض المناطق من الوطني, حسب حصيلة أوردتها اليوم الأربعاء مصالح الحماية المدنية. وأوضح ذات المصدر أن أثقل حصيلة سجلت بولاية أدرار بوفاة 4 أشخاص واصابة 9 آخرون بجروح على اثر اصطدام بين حافلة صغيرة لنقل المسافرين وسيارة سياحية, بالطريق الوطني رقم 6 بلدية سبا. كما تدخلت مصالح الحماية المدنية اثر تسجيل حالتي (2) وفاة غرقا, حيث توفي شخص(1) غرقا ببركة مائية بالمكان المسمى "واد تيسنوين" بلدية بولاية تمنراست وكذا توفي طفل(1) آخر غرقا ببركة مائية على مستوى مزرعة "بدوي بوجمعة" بلدية ولاد رحمون (ولاية قسنطينة).

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