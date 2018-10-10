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10/10/2018 13:45:00

تيسمسيلت حجز 280كلغ من السمك غيرصالحة للاستهلاك


قال بيان صادر عن  فرقة شرطة العمران و حماية البيئة بالمصلحة الولائية للأمن العمومي  لولاية تيسمسيلت بان الفرقة تمكنت من  حجز280كلغ من السمك غيرصالحة للاستهلاك ،الكمية واستنادا لذات                                                                  المصدر كانت محملة على متن شاحنة مبردة  يقودها شخص في الثلاثينات من العمراجراءات الحجز تمت بعد تنفيذ رقابة روتينية من قبل قوات الشرطة بأسواق المدينة لممارسي نشاط بيع السمك  حيث توصلت الرقابة إلى عدم حيازة صاحب الشاحنة الحاملة لكمية السمك  لشهادة الطبية  التي تثبت سلامة المنتوج، وصلاحيته  للاستهلاك. مواصلة لإجراءاتالتحقيق، و بعد إخضاع الحمولة – كمية السمك-  لرقابة الطبيب البيطري المختص  في عين المكان أثبت أن  كمية الأسماك الموجهة للتسويق غير صالحة للاستهلاك البشري.و بناء على النتائج المتوصل إليها تم حجز كمية الأسماك المقدرة بــ 280 كلغ من السمك  و إخضاعها للإجراءات القانونية المعمول بها في هذا الشأن – الإتلاف- مع إنجاز ملف قضائي ضد المتورط في القضية و إحالة الملف للجهة القضائية المختصة.أمن ولاية تيسمسيلت يدعو جميع المواطنين للتحلي باليقظة و التأكد من سلامة،  و صلاحية أي منتوج قبل الاستهلاك لاسيما سريعة التلف منها مع الابلاغ عن مثل هذه الحياة لأجل حماية صحة المستهلك أمنكم واجبنا و سلامتكم غايتنا.

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تيسمسيلت حجز 280كلغ من السمك غيرصالحة للاستهلاك

قال بيان صادر عن  فرقة شرطة العمران و حماية البيئة بالمصلحة الولائية للأمن العمومي  لولاية تيسمسيلت بان الفرقة تمكنت من  حجز280كلغ من السمك غيرصالحة للاستهلاك ،الكمية واستنادا لذات                   
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