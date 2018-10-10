

حوادث المرور: وفاة 6 أشخاص واصابة 20 آخرين بجروح خلال 24 ساعة الاخيرة توفي 6 اشخاص و أصيب 20 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة جراء حوادث مرور وقعت خلال 24 ساعة الاخيرة في بعض المناطق من الوطني, حسب حصيلة



تيسمسيلت حجز 280كلغ من السمك غيرصالحة للاستهلاك قال بيان صادر عن فرقة شرطة العمران و حماية البيئة بالمصلحة الولائية للأمن العمومي لولاية تيسمسيلت بان الفرقة تمكنت من حجز280كلغ من السمك غيرصالحة للاستهلاك ،الكمية واستنادا لذات



توقيف شخص مشتبه فيه وحجز أزيد من 34 ألف قرص من المواد الصيدلانية بتمنراست تمكنت مصالح الشرطة لأمن ولاية تمنراست، من توقيف شخص مشتبه فيه وحجز 34496 قرص من المواد الصيدلانية المضرة بالصحة, حسب ما افاد به اليوم الاربعاء



عبد الكريم دحماني : فتح أزيد من 300 مكتب بريد جديد قبل نهاية 2018 أعلن المدير العام لمؤسسة بريد الجزائر, عبد الكريم دحماني, اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة, عن فتح 311 مكتب بريد وتعزيزها بمكاتب متنقلة في المناطق المعزولة, وذلك



محمد امقران : الجزائر مطالبة باستغلال أوسع للقدرات في مجال شعبة الحليب أكد الخبير في تنمية الشعب الغذائية والمستشار الدولي في التصدير، عضو في مجمع التفكير فلاحة -ابتكار نواد محمد امقران أن الجزائر مطالبة باستغلال أمثل و



الجلفة: توقيف 3 أشخاص تورطوا في سرقة سيارة بدار الشيوخ تمكنت مصالح الفرقة الإقليمية للدرك الوطني الجلفة، في ظرف قياسي من توقيف ثلاثة أشخاص تورطوا في سرقة مركبة في مدينة دار الشيوخ بالجلفة. وأسفرت العملية عن



كشف وتدمير مخبأين (02) للإرهابيين بباتنة في إطار مكافحة الإرهاب وإثر عملية بحث وتمشيط بباتنة ، كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 09 أكتوبر 2018، مخبأين (02) للإرهابيين يحويان مواد غذائية وأغراضا



الحكومة توافق على تجديد العقد مع سيال لمدة 3 سنوات وافقت الحكومة على تجديد عقر التسيير مع المجمع الدولي الفرنسي “سويز suez”، لإدارة شركة المياه والتطهير للجزائر (سيال)، لمدة ثلاثة سنوات أخرى. وجاء في بيان صادر



توقيف مجرمين خطرين بالشلف وإيداعهما الحبس أدانت ،محكمة بوقدير التابعة الى مجلس قضاء الشلف ،شخصين 26 و 27 سنة الحبس ،لتطورطهما في عديد القضايا الإجرامية و حيازتهما كمية من المخدرات والمحلول