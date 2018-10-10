توقيف شخص مشتبه فيه وحجز أزيد من 34 ألف قرص من المواد الصيدلانية بتمنراست
تمكنت مصالح الشرطة لأمن ولاية تمنراست، من توقيف شخص مشتبه فيه وحجز 34496 قرص من المواد الصيدلانية المضرة بالصحة, حسب ما افاد به اليوم الاربعاء بيان لمصالح الأمن الوطني. واوضح ذات المصدر أن حيثيات هذه العملية تمت على إثر معلومات وردت لعناصر الامن مفادها وجود شخص مشتبه فيه يقوم بترويج أقراص مواد الصيدلانية ويتخذ من مسكنه ملاذا لذلك, ليتم بعد ذلك استصدار إذن بتفتيش مسكنه وحجز هذه الكمية من الاقراص وتقديمه امام وكيل الجمهورية.
عدد القراءات 24 مرة | قراءات اليوم 24 مرة
طالع أيضا الوطني
جديد الأخبار
- عريبي يطالب بأنصاف متقاعدي الجيش الوطني الشعبي
- عريبي يقترح إعفاء آلاف الشباب من "الخدمة الوطنية"
- التنازل عن أسهم "مجمع الخبر" لفائدة "ناس برود": هيئة الدفاع تعلن انسحابها الجماعي من القضية
- دعوة لتحويل منزل اجتماع مجموعة 22 لمتحف وطني
- عبد الحكيم بطاش، رئيس بلدية الجزائر الوسطى اقلاني التوجه
التعليقات (0 منشور):
أضف تعليقك