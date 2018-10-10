عبد الكريم دحماني : فتح أزيد من 300 مكتب بريد جديد قبل نهاية 2018





أعلن المدير العام لمؤسسة بريد الجزائر, عبد الكريم دحماني, اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة, عن فتح 311 مكتب بريد وتعزيزها بمكاتب متنقلة في المناطق المعزولة, وذلك قبل نهاية السنة الجارية. وقال دحماني على أمواج الإذاعة الجزائرية أن مؤسسة بريد الجزائر "اعتمدت استراتيجية طموحة تمتد من 2018 إلى 2020, هدفها تحسين الخدمات لفائدة الزبائن وعصرنة الشبكة البريدية", كما ترمي إلى "تخفيف الضغط الذي تشتكي منه عديد المكاتب البريدية مؤخرا, سيما في المناطق الحضرية الجديدة", حيث تقرر "فتح 311 مكتب بريد وتعزيزها بمكاتب متنقلة في المناطق المعزولة وتلك التي تشهد اختلالا كبيرا في الشبكة البريدية, وذلك قبل نهاية السنة الجارية". وكشف المدير العام عن وضع مخطط لتكثيف عدد المكاتب عبر الجزائر العاصمة, حيث "تم الاتفاق مع ولاية الجزائر على إنجاز 80 مشروعا في هذا الإطار دخلت 16 منها حيز التنفيذ, وسيتم فتح 5 مكاتب بريدية جديدة شهر نوفمبر المقبل". كما أعلن ذات المسؤول عن الانطلاق في "ربط كافة الشبكة البريدية المتكونة من 3800 مكتب بريدي عبر الوطن بشبكة اتصالات الجزائر التي تعمل بالألياف البصرية بعد أن كانت مربوطة بشبكة الهاتف النقال, وذلك قبل نهاية السنة الجارية". ومن شأن هذا الإجراء, الذي "مس إلى غاية اليوم 1600 مكتب بريدي, أن يرفع من سرعة التدفق في المكاتب البريدية إلى 2 ميغابايت, وبالتالي تحسين أداء الشبكة وسرعة العمليات المالية". وفي حديثه عن العنصر البشري الذي تعتزم الشركة تجنيده لتحقيق هذه الاستراتيجية على أرض الواقع, أعلن دحماني عن "مخطط سنوي تقديري للتوظيف اعتمده مجلس الإدارة لسد العجز وتحسين الخدمة العمومية وتدارك النقص الذي خلفه استفادة 6 آلاف موظف من التقاعد خلال السنتين الماضيتين". وفي هذا الشأن, فتحت الشركة خلال سنة 2018, "2811 منصب شغل وخصص نصف العدد لتدعيم شبكة التوزيع بسعاة بريد وعمال التوزيع, كما تمت تسوية وضعية 5511 عامل في إطار الإدماج المهني وترسيم 927 عامل أمس الثلاثاء بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للبريد". وفي حديثه عن الخدمات الرقمية "المتطورة" التي أطلقتها المؤسسة من خلال البطاقة الذهبية, قال ذات المتحدث أن الموزعات الآلية المنتشرة عبر مختلف المكاتب البريدية, عرفت خلال سنة 2017 "أزيد من 74 مليون عملية سحب بقيمة 347 مليار دينار, فيما تم سحب 41 مليار دينار خلال شهر رمضان المنصرم", كاشفا عن "مشروع لاقتناء أزيد من ألف موزع آلي جديد سيتم توزيعها على مختلف المكاتب قريبا". كما تم أمس الثلاثاء إطلاق "خدمة دفع فاتورة التأمين عبر الخط, بالإضافة إلى فواتير تعبئة الرصيد بالنسبة لمتعاملي الهاتف النقال", وتعمل الشركة حاليا على تفعيل هذه الخدمة من خلال "المنصة النقدية التي هي قيد الخدمة". وتتوفر مؤسسة بريد الجزائر على "أكثر من 25 ألف عامل يسهرون على خدمة أزيد من 22 مليون زبون من خلال القيام ب 8ر2 مليون معاملة يوميا عبر 500 21 محطة تقدم الخدمات البريدية والمالية عبر شبكة منتشرة في كافة أرجاء الوطن".

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