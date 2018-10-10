الوطني
أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
print نسخة للطباعة Plain text نص بسيط comments التعليقات (0)
10/10/2018 12:26:00

الجلفة: توقيف 3 أشخاص تورطوا في سرقة سيارة بدار الشيوخ


تمكنت مصالح الفرقة الإقليمية للدرك الوطني الجلفة، في ظرف قياسي من توقيف ثلاثة أشخاص تورطوا في سرقة مركبة في مدينة دار الشيوخ بالجلفةوأسفرت العملية عن استرجاع السيارة محل السرقة، حسبما علم ،أمس، من هذه الهيئة الأمنية.وتبعا للمعلومات، التي وصلت مصالح الدرك تفيد بسرقة سيارة (من نوع تويوتا هيلكس)، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات،  والتي مكنت مصالح الدرك من رصد تحركات المركبة محل السرقة و المتورطين.ليتم توقيفهم بعد مطاردة أمنية ،وتحرير إجراء قضائي ضد الموقوفين،سيحالون بموجبه إلى العدالة.

 

عدد القراءات 7 مرة | قراءات اليوم 7 مرة

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور):

أضف تعليقك comment

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

جديد الأخبار
image

عبد الكريم دحماني : فتح أزيد من 300 مكتب بريد جديد قبل نهاية 2018

أعلن المدير العام لمؤسسة بريد الجزائر, عبد الكريم دحماني, اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة, عن فتح 311 مكتب بريد وتعزيزها بمكاتب متنقلة في المناطق المعزولة, وذلك
image

محمد امقران : الجزائر مطالبة باستغلال أوسع للقدرات في مجال شعبة الحليب

أكد الخبير في تنمية الشعب الغذائية والمستشار  الدولي في التصدير، عضو في مجمع التفكير فلاحة -ابتكار نواد محمد  امقران أن الجزائر مطالبة باستغلال أمثل و
image

الجلفة: توقيف 3 أشخاص تورطوا في سرقة سيارة بدار الشيوخ

تمكنت مصالح الفرقة الإقليمية للدرك الوطني الجلفة، في ظرف قياسي من توقيف ثلاثة أشخاص تورطوا في سرقة مركبة في مدينة دار الشيوخ بالجلفة. وأسفرت العملية عن
image

كشف وتدمير مخبأين (02) للإرهابيين بباتنة

في إطار مكافحة الإرهاب وإثر عملية بحث وتمشيط بباتنة ، كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 09 أكتوبر 2018، مخبأين (02) للإرهابيين يحويان مواد غذائية وأغراضا
image

الحكومة توافق على تجديد العقد مع سيال لمدة 3 سنوات

وافقت الحكومة على تجديد عقر التسيير مع المجمع الدولي الفرنسي “سويز suez”، لإدارة شركة المياه والتطهير للجزائر (سيال)، لمدة ثلاثة سنوات أخرى. وجاء في بيان صادر
image

توقيف مجرمين خطرين بالشلف وإيداعهما الحبس

أدانت ،محكمة بوقدير التابعة الى مجلس قضاء الشلف ،شخصين 26 و 27 سنة الحبس ،لتطورطهما في عديد القضايا الإجرامية و حيازتهما كمية من المخدرات والمحلول
image

جزائر تدرب فرقاً أمنية تونسية على مكافحة الإرهاب

كشفت مصادر إعلامية أمس، نقلا عن مسؤول خلال زيارة وزير الداخلية نور الدين بدوي إلى تونس أن الجزائر وافقت على استقبال فريق أمني تونسي للتدرب
image

"الكنابست " يتوعد باحتجاجات ويباشر في تجنيد الأساتذة

توعد المجلس الوطني لثلاثي الاطوار الابتدائي والمتوسط والثانوي"الكناسبت" وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط بتجديد احتجاجاتهم واضراباتهم في الموسم الدراسي الحالي على خلفية تجاهل مطالب
image

لؤي عيسى: القضية الفلسطينية تواجه خطرا وجوديا

حذر سفير دولة فلسطين بالجزائر, لؤي عيسى, من أن القضية الفلسطينية اليوم تواجه "خطرا وجوديا", في ظل التحديات الكبيرة التي تجابهها بسبب القرارات الأمريكية فيما
image

الإعلان الرسمي عن إفتتاح الموسم الثقافي بالشلف

اعلنت ،مديرية الثقافة  من دار الثقافة أمسية أمس الأول 09 أكتوبر 2018 ، تحت رعاية والي الولاية ومديرية الثقافة ،عن الافتتاح الرسمي لنشاطاتها الثقافية لسنة 2018
قيم هذا المقال
0