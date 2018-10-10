الجلفة: توقيف 3 أشخاص تورطوا في سرقة سيارة بدار الشيوخ
تمكنت مصالح الفرقة الإقليمية للدرك الوطني الجلفة، في ظرف قياسي من توقيف ثلاثة أشخاص تورطوا في سرقة مركبة في مدينة دار الشيوخ بالجلفة. وأسفرت العملية عن استرجاع السيارة محل السرقة، حسبما علم ،أمس، من هذه الهيئة الأمنية.وتبعا للمعلومات، التي وصلت مصالح الدرك تفيد بسرقة سيارة (من نوع تويوتا هيلكس)، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات، والتي مكنت مصالح الدرك من رصد تحركات المركبة محل السرقة و المتورطين.ليتم توقيفهم بعد مطاردة أمنية ،وتحرير إجراء قضائي ضد الموقوفين،سيحالون بموجبه إلى العدالة.
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