كشف وتدمير مخبأين (02) للإرهابيين بباتنة
في إطار مكافحة الإرهاب وإثر عملية بحث وتمشيط بباتنة ، كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 09 أكتوبر 2018، مخبأين (02) للإرهابيين يحويان مواد غذائية وأغراضا مختلفة. وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بتمنراست، ستة (06) منقبين وضبطت معدات للتنقيب عن الذهب، فيما أوقف عناصر الدرك الوطني بالمسيلة ، أربعة (04) أشخاص بحوزتهم بندقية صيد و(27) كيلوغرام من مادة البارود و(1200) خرطوشة.
من جهة أخرى وخلال عمليات متفرقة بكل من وهران وغرداية وأم البواقي، أوقف عناصر الدرك الوطني ستة (06) تجار مخدرات ضُبط لديهم (27,5) كيلوغرام من الكيف المعالج و(892) قرص مهلوس، في حين أوقفوا بسطيف أربعة (04) مهربين بحوزتهم (229442) وحدة من مختلف الألعاب النارية. كما تم توقيف (21) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بغرداية.
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