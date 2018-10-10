توقيف مجرمين خطرين بالشلف وإيداعهما الحبس





أدانت ،محكمة بوقدير التابعة الى مجلس قضاء الشلف ،شخصين 26 و 27 سنة الحبس ،لتطورطهما في عديد القضايا الإجرامية و حيازتهما كمية من المخدرات والمحلول المحظور بالإضافة الى أسلحة بيضاء ،حيث جاءت العملية بعد ان تم توقيفهما من طرف فرقة الشرطة القضائية لأمن دائرة تاوقريت .

العملية تمت بعد ورود معلومات عن حيازة المشتبه فيهم لأسلحة بيضاء يستعملانها في الاعتداءات على المواطنيين، بعد مباشرة التحريات و الاجراءات، أسفرت عن توقيفهما، حيث ضبط بحوزة أحدهما على كمية من الكيف معالج بوزن 20 غ و كذا أسلحة بيضاء متمثلة في 3 سيوف و خناجر، أما المشتبه فيه الثاني فعثر بحوزته على 12 قرص مهلوس و قنينة بها محلول لمؤثر عقلي، و 7 أسلحة بيضاء مختلفة الأصناف، كما ضبط معه على أشرطة و تسجلات فيديو لأفلام مخلة و خليعة، من بينها تسجيل يتضمن تصوير قاصر في وضعيات مخلة، حيث أنجز في حقهم ملفات جزائية تم بموجبها تقديمهما أمام محكمة بوقادير التي أدانتهم بالحبس.

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