جزائر تدرب فرقاً أمنية تونسية على مكافحة الإرهاب





كشفت مصادر إعلامية أمس، نقلا عن مسؤول خلال زيارة وزير الداخلية نور الدين بدوي إلى تونس أن الجزائر وافقت على استقبال فريق أمني تونسي للتدرب على مكافحة الإرهاب واكتساب الخبرة التقنية في تحليل المعطيات والأدلة الجنائية. وأكد المصدر ذاته أنه اتفق البلدان على رفع مستوى التعاون الأمني والاستخباراتي لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتطهير الحدود من المجموعات الإرهابية، التي تنشط خصوصاً على الجانب التونسي من الحدود، وتشير المصادر الاعلامية أن الجزائر وافقت على استقبال فريق أمني تونسي للتدرب على مكافحة الإرهاب واكتساب الخبرة التقنية في تحليل المعطيات والأدلة الجنائية، خصوصاً أنها تملك مركزاً متطوراً في هذا المجال، يوجد في الضاحية الغربية للعاصمة الجزائر. وقالت الجهة ذاتها إن وزير الداخلية الجزائري نقل إلى نظيره التونسي، هشام الفوراتي، استعداد الجزائر لوضع تجربتها في مجال مكافحة الإرهاب في خدمة تونس، وتدريب الفرق الأمنية والفنية المختصة، وتقديم دعم لوجستي وفني في مجال مكافحة الإرهاب، يشمل تقديم عتاد، وأيضاً تنفيذ اتفاقيات تخص مشاريع للتنمية الحدودية المشتركة، تساعد سكان المناطق الحدودية على الانخراط في الحركة الاقتصادية، والحد من ظاهرة التهريب التي تستفيد المجموعات الإرهابية منها أيضاً. وكان بدوي قد أكد أن "التنسيق الأمني بين الجزائر وتونس حقق نتائج إيجابية في مجال مكافحة الإرهاب، وأدى التنسيق المحكم إلى أن نتمكن من رفع التحدي الأمني، عبر التعاون وتبادل المعلومات والخبرات، وبلغنا نتائج إيجابية". وأضاف: "الإرهاب ليس له بطاقة تعريف، ولا بلد ولا حدود. وقد أكدت الأحداث أنه يجب على كل الدول والهيئات أن تعمل وتجند طاقاتها وتنسق خبراتها ومعلوماتها للقضاء تدريجياً على هذه الظاهرة. والجزائر التي عانت وحاربت وقاومت بكل قواها ومؤسساتها الدستورية ظاهرة الإرهاب منذ سنوات، ورفعت هذا التحدي بالقضاء على هذه الظاهرة بنسبة كبيرة جداً، تواصل يقظتها وتجنيد كل طاقاتها والعمل مع أشقائها مثل تونس".

خ/قدوار

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