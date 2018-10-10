"الكنابست " يتوعد باحتجاجات ويباشر في تجنيد الأساتذة
توعد المجلس الوطني لثلاثي الاطوار الابتدائي والمتوسط والثانوي"الكناسبت" وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط بتجديد احتجاجاتهم واضراباتهم في الموسم الدراسي الحالي على خلفية تجاهل مطالب الأساتذة . ودعا المجلس الوطني "لنقابة الكنابست" كافة الأساتذة عن طريق هيئاتهم وهياكلهم، التعبئة اللازمة والتجنيد الواسع استعدادا لأية مستجدات ، داعيا وزارة التربية الوطنية إلى ضرورة التعجيل بالمعالجة الجادة لانشغالات الأساتذة والتجسيد الفعلي لمطالبهم المرفوعة محليا ووطنيا. وأوضح المجلس أنه تزامنا مع احتفالات العالم بالخامس أكتوبر من كل سنة، اليوم الذي أقرته هيئة الأمم المتحدة -يوما عالميا للمعلم -اعترافا وتقديرا وإشادة بالدور الريادي للمعلم في بناء الدول والمجتمعات، وفى تطور الأمم والحضارات، انعقدت الدورة العادية للمجلس الوطني لكناباست يوم السبت 06 أكتوبر 2018 بالجزائر العاصمة، بحضور 41 ولاية لأجل دراسة الأوضاع الحالية وتحديد الاستراتيجيات المستقبلية.
عدد القراءات 26 مرة | قراءات اليوم 26 مرة
- عريبي يطالب بأنصاف متقاعدي الجيش الوطني الشعبي
- عريبي يقترح إعفاء آلاف الشباب من "الخدمة الوطنية"
- التنازل عن أسهم "مجمع الخبر" لفائدة "ناس برود": هيئة الدفاع تعلن انسحابها الجماعي من القضية
- دعوة لتحويل منزل اجتماع مجموعة 22 لمتحف وطني
- عبد الحكيم بطاش، رئيس بلدية الجزائر الوسطى اقلاني التوجه
التعليقات (0 منشور):
أضف تعليقك