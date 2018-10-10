

عبد الكريم دحماني : فتح أزيد من 300 مكتب بريد جديد قبل نهاية 2018 أعلن المدير العام لمؤسسة بريد الجزائر, عبد الكريم دحماني, اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة, عن فتح 311 مكتب بريد وتعزيزها بمكاتب متنقلة في المناطق المعزولة, وذلك



محمد امقران : الجزائر مطالبة باستغلال أوسع للقدرات في مجال شعبة الحليب أكد الخبير في تنمية الشعب الغذائية والمستشار الدولي في التصدير، عضو في مجمع التفكير فلاحة -ابتكار نواد محمد امقران أن الجزائر مطالبة باستغلال أمثل و



الجلفة: توقيف 3 أشخاص تورطوا في سرقة سيارة بدار الشيوخ تمكنت مصالح الفرقة الإقليمية للدرك الوطني الجلفة، في ظرف قياسي من توقيف ثلاثة أشخاص تورطوا في سرقة مركبة في مدينة دار الشيوخ بالجلفة. وأسفرت العملية عن



كشف وتدمير مخبأين (02) للإرهابيين بباتنة في إطار مكافحة الإرهاب وإثر عملية بحث وتمشيط بباتنة ، كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 09 أكتوبر 2018، مخبأين (02) للإرهابيين يحويان مواد غذائية وأغراضا



الحكومة توافق على تجديد العقد مع سيال لمدة 3 سنوات وافقت الحكومة على تجديد عقر التسيير مع المجمع الدولي الفرنسي “سويز suez”، لإدارة شركة المياه والتطهير للجزائر (سيال)، لمدة ثلاثة سنوات أخرى. وجاء في بيان صادر



توقيف مجرمين خطرين بالشلف وإيداعهما الحبس أدانت ،محكمة بوقدير التابعة الى مجلس قضاء الشلف ،شخصين 26 و 27 سنة الحبس ،لتطورطهما في عديد القضايا الإجرامية و حيازتهما كمية من المخدرات والمحلول



جزائر تدرب فرقاً أمنية تونسية على مكافحة الإرهاب كشفت مصادر إعلامية أمس، نقلا عن مسؤول خلال زيارة وزير الداخلية نور الدين بدوي إلى تونس أن الجزائر وافقت على استقبال فريق أمني تونسي للتدرب



"الكنابست " يتوعد باحتجاجات ويباشر في تجنيد الأساتذة توعد المجلس الوطني لثلاثي الاطوار الابتدائي والمتوسط والثانوي"الكناسبت" وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط بتجديد احتجاجاتهم واضراباتهم في الموسم الدراسي الحالي على خلفية تجاهل مطالب



لؤي عيسى: القضية الفلسطينية تواجه خطرا وجوديا حذر سفير دولة فلسطين بالجزائر, لؤي عيسى, من أن القضية الفلسطينية اليوم تواجه "خطرا وجوديا", في ظل التحديات الكبيرة التي تجابهها بسبب القرارات الأمريكية فيما