لؤي عيسى: القضية الفلسطينية تواجه خطرا وجوديا





حذر سفير دولة فلسطين بالجزائر, لؤي عيسى, من أن القضية الفلسطينية اليوم تواجه "خطرا وجوديا", في ظل التحديات الكبيرة التي تجابهها بسبب القرارات الأمريكية فيما يخص القدس وأمام التغول الإسرائيلي في فرض الأمر الواقع ومحاولة إسقاط كل القضايا الضرورية لمشروع قيام الدولة الفلسطينية. وأضاف عيسى, في تصريح لوأج, ليلة أول أمس,على هامش حفل احياء الذكرى الـ 56 للدبلوماسية الجزائرية, أن "القيادة الفلسطينية اليوم تواجه تحديات لم تعيشها في تاريخها, باتت تشكل +خطرا وجوديا+, لا سيما في ظل القرارات أمريكا فيما يخص القدس, والتي تحولت من راعية للسلام الى طرف في النزاع". كما تأسف عيسى, "التغول الاسرائيلي الذي يسعى الى فرض أمر واقع من أجل إسقاط كل القضايا المركزية والضرورية لمشروع قيام الدولة الفلسطينية من خلال سلب كل الحقوق الفلسطينية والقضاء على حل الدولتين في اتجاه تنفيذ ما يعرف ب+صفقة القرن+ لجعل قطاع غزة هي الدولة بدلا ان تكون الضفة الغربية". وأوضح السفير الفلسطيني يقول أن "مشكلة القضية الفلسطينية اليوم ليست إنسانية ولا هي مسألة حصار فقط, إنما الاشكالية هي سياسية ونحن أمام مشكلة دولة" و هو الأمر الذي يتطلب, أكثر من أي وقت مضى, "توحيد الصف الفلسطيني وتشكيل قيادة فلسطينية موحدة وقوية, قادرة على الصمود في وجه الضغوطات الداخلية الخارجية في ظل الانتكاسة العربية والتحولات الجذرية التي تعصف بالمنطقة". أما عن انعقاد المجلس المركزي الفلسطيني المقرر في 26 أكتوبر القادم, والذي يعتبر هيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوطني الذي يشمل أعلى هيئة تشريعية تمثيلية للشعب الفلسطيني, التابع لمنظمة التحرير والتي تضم فصائل فلسطينية عدة, فأكد المسؤول الفلسطيني, على "أهمية" هذا الاجتماع لا سيما في الفترة الحالية التي تمر بها القضية الفلسطينية.

دعوة لرعاية السلام ورفع الغطاء عن الممارسات الاسرائيلية

وكشف عيسى, أن المجلس سيبحث ثلاثة محاور رئيسية,أولها التحديات التي تواجهها المنظومة الاممية والتي عليها ان تحدد موقفها بصراحة من الصراع فإما أن تكون راعية للسلام والاستقرار من خلال فرض العدالة الدولية كما كانت عليه في صراعات سابقة, وإما أن تشكل غطاء للممارسات الاسرائيلية, لا سيما وأن هناك 100 قرار لم تطبقه جمعيتها العامة, وأكثر من 86 قرارا لم يتم تطبيقه من قبل مجلس الامن. أما عن المحور الثاني الذي سيتعرض إليه المجلس المركزي, يضيف السفير, هو "موقف الادارة الامريكية التي قررت أن تكون جزء من الصراع وليست وسيطا لما تفرضه وما حاولت ان تفرضه من قضايا وعناوين أساسية", مشددا على أن "القدس ليست للبيع والحقوق الفلسطينيين ليست للمساومة وبالتالي فان الجانب الفلسطيني يسعى للتوجه الى السلام ولكن سلام عادل وشامل يستند الى قرارات الأمم المتحدة بالرغم من انها لا تلبي كل طموحاتنا الا اننا نرضى بها". وسيعكف المجلس المركزي على بحث الوقوف في وجه دولة الاحتلال التي عمليا تنصلت وابتعدت تماما على ما يسمى بعملية السلام او اتفاق اعلان المبادئ أو إتفاقية أوسلو, وفرضت الامر الواقع وبالتالي, كما قال عيسى " أصبحنا سلطة بلا سلطة... " وهو ما يتطلب إعادة النظر في الاتفاقات الامنية والسياسية والاقتصادية مع دولة الاحتلال, بكل آلياتها وقضاياها ووضع آلية تنفيذية لتطبيق هذا القرار ضمن كل المتغيرات الجيو-سياسية والوضع العربي وكذا ضمن الانقسام الفلسطيني, مؤكدا انه سيتم تطبيقها لان "المسألة اليوم مسألة وجودية تمس قضايانا ووجودنا". وأكد السفير الفلسطيني, أنه لا بد في النهاية أن نأخذ "قرارات هامة جدا" خلال انعقاد المجلس الوطني والمجلس المركزي الفلسطينيين على صعيد تنفيذ قرارات المجلسين بسحب الاعتراف من دولة الاحتلال التي اعترفت بمنظمة التحرير الوطني الفلسطيني من قبل. وعن المساعي العربية لإعادة ترتيب البيت الفلسطيني, أعرب السفير, عن أمله في أن تنجح المساعي المصرية في هذا الاتجاه, قبل انعقاد المجلس المركزي في حل مشكلة الانقسام الفلسطيني التي تولته وعلى ارضية ما تم الاتفاق عليه مع حركة حماس في 12 اكتوبر 2017 او في 2011, مبرزا أنه أمام الجانب المصري ثلاث خيارات إما إقناع الاطراف الفلسطينية على توقيع ما تم الاتفاق عليه او تشكيل حكومة وحدة وطنية وإما تمكين الحكومة بأداء دورها في غزة بشكل كامل والتوجه الى الانتخابات، كاشفا "أنه توجد مؤشرات ايجابية لإنهاء الوضع القائم في دولنا العربية وأن تستعيد العديد من الدول العربية الفاعلة والوازنة في الشرق الاوسط على غرار سوريا والعراق عافيتها وموقعها".

عدد القراءات 26 مرة | قراءات اليوم 26 مرة