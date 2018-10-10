حجز أكثر من 270 كغ من اللحوم الفاسدة موجهة للتسويق بالأغواط
في إطار عمليات المراقبة الدورية التي تقوم بها مصالح أمن ولاية الأغواط ، تم خلال هذا الأسبوع و في سياق خرجة ميدانية شملت بعض المحلات التجارية المتواجدة عبر قطاع بلدية الأغواط من حجز أكثر من 270 كغ من مختلف أنواع اللحوم البيضاء و الحمراء غير صالحة للإستهلاك البشري الكمية المحجوزة التي كانت موجهة للتسويق و البيع للمواطنين بطرق مخالفة لشروط النظافة و الصحة العمومية و من خلال معاينتها من قبل مصالح الطب البيطري تبين عدم صلاحيتها للاستهلاك، ليتم مباشرة الإجراءات القانونية التي تم على إثرها حجز هذه الكمية، مع اتخاذ الإجراءات المعمول بها ضد المخالفين بالتنسيق مع ممثلي اللجنة المشتركة.
عدد القراءات 1 مرة | قراءات اليوم 1 مرة
طالع أيضا الوطني
جديد الأخبار
- عريبي يطالب بأنصاف متقاعدي الجيش الوطني الشعبي
- عريبي يقترح إعفاء آلاف الشباب من "الخدمة الوطنية"
- التنازل عن أسهم "مجمع الخبر" لفائدة "ناس برود": هيئة الدفاع تعلن انسحابها الجماعي من القضية
- دعوة لتحويل منزل اجتماع مجموعة 22 لمتحف وطني
- عبد الحكيم بطاش، رئيس بلدية الجزائر الوسطى اقلاني التوجه
التعليقات (0 منشور):
أضف تعليقك