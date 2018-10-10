لوح يستعرض مع سفير اليابان مسائل التعاون الثنائي
استعرض وزير العدل حافظ الاختام, الطيب لوح, بالجزائر العاصمة, مع سفير اليابان بالجزائر, كازويا أوغاوا, مسائل التعاون بين البلدين في المجال القانوني والقضائي. وأوضح بيان للوزارة أن اللقاء الذي جرى بمقر الوزارة تناول "مناقشة مسائل التعاون بين البلدين خاصة في المجال القانوني والقضائي اضافة الى دراسة سبل تعزيز الخبرات في القضايا ذات الاهتمام المشترك".
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