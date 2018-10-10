زمالي يؤكد على "التخصص" لإبراز المنتوج المحلي بالخارج





أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي ، أمس، في ثاني يوم من زيارته لولاية بسكرة أن استفادة الشباب بقطع أرضية لتجسيد مشاريعهم عبر مناطق النشاطات "دليل على المرافقة البعدية التي تقوم بها الدولة لصالحهم". وأشار الوزير بمنطقة النشاطات الجديدة ببلدية القنطرة التي تضم 48 قطعة كلها مخصصة لشباب الولاية المستفيدين من قروض في إطار جهاز الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و كذا ضمن أجهزة أخرى لتجسيد مؤسساتهم المصغرة والإسهام في الاقتصاد المحلي و الوطني إلى أهمية هذه المنطقة المخصصة للشباب ،مؤكدا على تعميم تكريسها عبر ولايات الوطن" لانها -حسبه- نموذج لدعم ومتابعة الشباب الذين تم تكوينهم ومنحهم قروضا وهم اليوم مقبلون على إنشاء مؤسساتهم لخلق الثروة ومناصب الشغل وبالتالي خفض كما قال- نسبة البطالة التي أكد على أنها "ستتراجع بولاية بسكرة من 4,41 بالمائة حاليا إلى أقل بكثير بعد تنفيذ هذه المشاريع الموجهة للشباب". وثمن الوزير مجهودات السلطات المحلية في مرافقة الشباب خصوصا بعدما كشف والي الولاية أحمد كروم عن تخصيص حصص لفائدة الشباب عبر 33 منطقة نشاط مستحدثة ببلديات الولاية فضلا عن 17 حصة خصصت للشباب بمنطقة النشاطات القديمة ببلدية القنطرة الجارية حاليا أشغال تهيئتها. وأكد زمالي خلال زيارته لمؤسسة حرفية لشاب ببلدية القنطرة استفاد بقرض ضمن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب على "حتمية التخصص لإبراز المنتوج المحلي حتى في الخارج" و "لإتاحة الفرصة للشباب الآخرين لكي يتمكنوا من إنشاء مؤسسات مصغرة في المجالات المكملة على غرار النقل والتسويق" لتكون كل مؤسسة مختصة كما قال- في مجالها، مشددا على ضرورة مواكبة التطور التكنولوجي الحاصل ليتمكن الشباب المستثمرون من التعريف بمنتجاتهم وجلب الطلب عليها إلى مكان و ورشة إنتاجه. و بعد أن أشرف على تدشين الوكالة المحلية للتشغيل بذات البلدية حيث تلقى عرضا حول نشاطها شدد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي على "ضرورة رفع نسبة توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة إلى أكثر من 1 بالمائة من عروض العمل المتاحة" ، داعيا إلى تكفل أمثل بهم وتسهيل إدماجهم في سوق الشغل مؤكدا أن البداية ستكون من الأجهزة التابعة لقطاعه لإعطاء المثال في توظيفهم. و بخصوص فرص العمل المتاحة خصوصا بالمؤسسات الاقتصادية وبعد أن اطلع على 1300 عرض عمل بولاية بسكرة لم يتم بعد توظيف مستفيدين منهم, حث الوزير على "ضرورة استغلالها سريعا لاستيعاب طالبي العمل من الشباب" ملحا على أن "تكون الأولوية لأبناء المنطقة وفي حال استقدام موظفين من خارج الولاية لا بد أن يكون ذلك بموافقة من الوالي".

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