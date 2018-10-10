الشرعية الثورية.. ورقة قوية في يد بوحجة
أعلنت الجمعية الوطنية للمحكوم عليهم بالإعدام، والأمانة الولائية لمنظمة المجاهدين لولاية باتنة، أمس، مساندتها المطلقة لرئيس المجلس العشبي الوطني السعيد بوحجة. وكشفت الجمعية في بيان لها عن دعمها المطلق لرئيس المجلس الشعبي الوطني، السعيد بوحجة، منددة بما يتعرض له وبالتنكر لماضيه النضالي والثوري، وقال الجمعية:"..نعلن دعمنا المطلق للأخ السعيد بوحجة، المجاهد والمناضل والإطار السامي في الدولة وحزب الآفلان منذ 1962”. واستنكرت الجمعية الوطنية للمحكوم عليهم بالإعدام ما اسمته بـ “المؤامرة” التي يتعرض لها السعيد بوحجة لطرده من رئاسة البرلمان وكأنه شخص من دون قيمة، مشددة على أن المسؤولين عن هذه المؤامرة لم يحترموا السعيد بوحجة كشخص كما لم يحترموا وظيفته وماضيه ولا حتى قوانين الجمهورية.
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