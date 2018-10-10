

حجز أكثر من 270 كغ من اللحوم الفاسدة موجهة للتسويق بالأغواط في إطار عمليات المراقبة الدورية التي تقوم بها مصالح أمن ولاية الأغواط ، تم خلال هذا الأسبوع و في سياق خرجة ميدانية شملت بعض المحلات

الدعوة لجمع شهادات حية لكتابة تاريخ الدعم الدبلوماسي للثورة الجزائرية دعا مشاركون في ندوة تاريخية حول "الدعم الدبلوماسي للثورة التحريرية ", أمس، بالجزائر العاصمة, إلى ضرورة جمع الشهادات الحية حول هذا الدعم الذي شكل "عاملا



لوح يستعرض مع سفير اليابان مسائل التعاون الثنائي استعرض وزير العدل حافظ الاختام, الطيب لوح, بالجزائر العاصمة, مع سفير اليابان بالجزائر, كازويا أوغاوا, مسائل التعاون بين البلدين في المجال القانوني والقضائي. وأوضح بيان للوزارة



زمالي يؤكد على "التخصص" لإبراز المنتوج المحلي بالخارج أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي ، أمس، في ثاني يوم من زيارته لولاية بسكرة أن استفادة الشباب بقطع أرضية لتجسيد مشاريعهم عبر



الشرعية الثورية.. ورقة قوية في يد بوحجة أعلنت الجمعية الوطنية للمحكوم عليهم بالإعدام، والأمانة الولائية لمنظمة المجاهدين لولاية باتنة، أمس، مساندتها المطلقة لرئيس المجلس العشبي الوطني السعيد بوحجة. وكشفت الجمعية في بيان لها عن



"تكتل الاستمرارية" يجتمع الأحد القادم ببومرداس ينتظر أن يجتمع تكتل أحزاب الاستمرارية المتشكل من أحزاب المولاة لدعم ترشح رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رئاسية خامسة، الأحد القادم ببومرداس، وذلك بحضور



بدة يستعرض واقع العلاقات الجزائرية الكندية استعرض وزير العلاقات مع البرلمان محجوب بدة, خلال استقباله أمس، بالجزائر العاصمة, وفدا برلمانيا رفيع المستوى من الجمعية البرلمانية الكندية الإفريقية, برئاسة عضو مجلس الشيوخ



"الأفامي" يعدل توقعاته بشأن النمو الاقتصادي للجزائر توقع صندوق النقد الدولي في تقريره السداسي حول الآفاق الاقتصادية العالمية الذي نشر أمس، ببالي أن يستقر النمو الاقتصادي للجزائر في نسبة 5،2% خلال 2018



حسبلاوي يتهم بعض الأطراف بسعيها إفشال مخطط اللقاح · إنشاء مرصد للمصل ضد اللسعات العقربية بورقلة قريبا اتهم ،أمس، وزير الصحة وإصلاح المستشفيات مختار حسبلاوي بعض الأطراف بسعيها لإفشال مخطط اللقاح الذي شرعت الوزارة