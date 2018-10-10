الوطني
أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
print نسخة للطباعة Plain text نص بسيط comments التعليقات (0)
10/10/2018 10:25:00

"تكتل الاستمرارية" يجتمع الأحد القادم ببومرداس


ينتظر أن يجتمع تكتل أحزاب الاستمرارية المتشكل من أحزاب المولاة لدعم ترشح رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رئاسية خامسة،  الأحد القادم  ببومرداس، وذلك بحضور ممثل عن الأفلان. وتنظم أحزاب الاستمرارية تجمعا شعبيا تحسيسيا وتوعويا بولاية بومرداس الأحد القادم، وفقا لما أكدته مواقع إعلامية أمس، وأفاد ذات المصدر بأنه "في إطار النشاطات السياسية لمجموعة "الاستمرارية من أجل الاستقرار و الإصلاح"، سيتم تنظيم ندوة تحسيسية لولايات الوسط، و التي ستنظم يوم السبت 13 أكتوبر 2018 ابتداء من الساعـة التاسعـة و النصـف صبـاحا 09:30 بقاعـة دار الثـقـافـة رشـيـد مـيـمـونـي (مدينة بـومـرداس). ويحضر التجمع بلقاسم ساحلي، الأمين العام لـ" ANR "و  هو منسق المجموعة، تحت عنوان "الاستمرارية من أجل الحفاظ على الاستقرار، و تعميق الإصلاحات"، كما سيعرف اللقاء مداخلات لبعض رؤساء الأحزاب السياسية المنضوية تحت لواء مجموعة "الاستمرارية من أجل الاستقرار و الإصلاح" ( محمد بن حمو Karama، الهواري حميدي URN، عبد الرحمان عكيف MNND،  لخضر مسلم MEN، يسين لكال FNIC، بدر الدين بلباز PED، ساسي مبروك FND، شلبية محجوبي MJD، سالم حديديMNTA، محمد بلقور PSN، كمال بن سالم PRA).، و مداخلة ممثل حزب جبهة التحرير الوطني" FLN". كما سيخصص وفقا لذات المصادر لشرح أهداف و مبادئ "الجبهـة الشعبيـة الصلبـة"، و كذا "مـبـادرة الاسـتـمـراريـة" المتعلقة بدعم و مناشدة رئيـس الجمهوريـة المجاهـد عبـد العزيـز بوتفليقـة للاستمرار في قيادة البلاد، بالإضافة إلى استعراض مواقف الأحزاب المشاركة من المستجدات الوطنية و الدولية.

خ.قدوار

عدد القراءات 19 مرة | قراءات اليوم 19 مرة

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور):

أضف تعليقك comment

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

جديد الأخبار
image

حجز أكثر من 270 كغ من اللحوم الفاسدة موجهة للتسويق بالأغواط

في إطار عمليات المراقبة الدورية التي تقوم بها مصالح أمن ولاية الأغواط ، تم خلال هذا الأسبوع و في سياق خرجة ميدانية شملت بعض المحلات

الدعوة لجمع شهادات حية لكتابة تاريخ الدعم الدبلوماسي للثورة الجزائرية

دعا مشاركون في ندوة تاريخية حول "الدعم الدبلوماسي للثورة التحريرية ", أمس،  بالجزائر العاصمة, إلى ضرورة جمع الشهادات الحية حول هذا الدعم الذي شكل "عاملا
image

لوح يستعرض مع سفير اليابان مسائل التعاون الثنائي

استعرض  وزير العدل حافظ الاختام, الطيب لوح,  بالجزائر العاصمة, مع سفير اليابان بالجزائر, كازويا أوغاوا, مسائل التعاون بين البلدين في المجال القانوني والقضائي. وأوضح بيان للوزارة
image

زمالي يؤكد على "التخصص" لإبراز المنتوج المحلي بالخارج

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي ، أمس،  في ثاني يوم من زيارته لولاية بسكرة أن استفادة الشباب بقطع أرضية لتجسيد مشاريعهم عبر
image

الشرعية الثورية.. ورقة قوية في يد بوحجة

أعلنت الجمعية الوطنية للمحكوم عليهم بالإعدام، والأمانة الولائية لمنظمة المجاهدين لولاية باتنة، أمس، مساندتها المطلقة لرئيس المجلس العشبي الوطني السعيد بوحجة. وكشفت الجمعية  في بيان لها عن
image

"تكتل الاستمرارية" يجتمع الأحد القادم ببومرداس

ينتظر أن يجتمع تكتل أحزاب الاستمرارية المتشكل من أحزاب المولاة لدعم ترشح رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رئاسية خامسة،  الأحد القادم  ببومرداس، وذلك بحضور
image

بدة يستعرض واقع العلاقات الجزائرية الكندية

استعرض وزير العلاقات مع البرلمان محجوب بدة,  خلال استقباله أمس،  بالجزائر العاصمة, وفدا برلمانيا رفيع المستوى  من الجمعية البرلمانية الكندية الإفريقية, برئاسة عضو مجلس الشيوخ
image

"الأفامي" يعدل توقعاته بشأن النمو الاقتصادي للجزائر

توقع صندوق النقد الدولي في تقريره السداسي حول الآفاق الاقتصادية العالمية الذي نشر أمس،  ببالي أن يستقر النمو الاقتصادي للجزائر في نسبة 5،2% خلال 2018
image

حسبلاوي يتهم بعض الأطراف بسعيها إفشال مخطط اللقاح

·      إنشاء مرصد للمصل ضد اللسعات العقربية بورقلة  قريبا اتهم ،أمس، وزير الصحة وإصلاح المستشفيات مختار حسبلاوي بعض الأطراف بسعيها لإفشال مخطط  اللقاح الذي شرعت الوزارة
image

عامين حبسا لمروج مـخدرات بالأغواط

النشاط الأمني تعود حيثياته إلى ورود معلومات مؤكدة عن قيام شخص يبلغ من العمر (29) سنة بالمتاجرة بالمخدرات على مستوى مدينة الأغواط، و بعد استغلال
قيم هذا المقال
0