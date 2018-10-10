"تكتل الاستمرارية" يجتمع الأحد القادم ببومرداس





ينتظر أن يجتمع تكتل أحزاب الاستمرارية المتشكل من أحزاب المولاة لدعم ترشح رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رئاسية خامسة، الأحد القادم ببومرداس، وذلك بحضور ممثل عن الأفلان. وتنظم أحزاب الاستمرارية تجمعا شعبيا تحسيسيا وتوعويا بولاية بومرداس الأحد القادم، وفقا لما أكدته مواقع إعلامية أمس، وأفاد ذات المصدر بأنه "في إطار النشاطات السياسية لمجموعة "الاستمرارية من أجل الاستقرار و الإصلاح"، سيتم تنظيم ندوة تحسيسية لولايات الوسط، و التي ستنظم يوم السبت 13 أكتوبر 2018 ابتداء من الساعـة التاسعـة و النصـف صبـاحا 09:30 بقاعـة دار الثـقـافـة رشـيـد مـيـمـونـي (مدينة بـومـرداس). ويحضر التجمع بلقاسم ساحلي، الأمين العام لـ" ANR "و هو منسق المجموعة، تحت عنوان "الاستمرارية من أجل الحفاظ على الاستقرار، و تعميق الإصلاحات"، كما سيعرف اللقاء مداخلات لبعض رؤساء الأحزاب السياسية المنضوية تحت لواء مجموعة "الاستمرارية من أجل الاستقرار و الإصلاح" ( محمد بن حمو Karama، الهواري حميدي URN، عبد الرحمان عكيف MNND، لخضر مسلم MEN، يسين لكال FNIC، بدر الدين بلباز PED، ساسي مبروك FND، شلبية محجوبي MJD، سالم حديديMNTA، محمد بلقور PSN، كمال بن سالم PRA).، و مداخلة ممثل حزب جبهة التحرير الوطني" FLN". كما سيخصص وفقا لذات المصادر لشرح أهداف و مبادئ "الجبهـة الشعبيـة الصلبـة"، و كذا "مـبـادرة الاسـتـمـراريـة" المتعلقة بدعم و مناشدة رئيـس الجمهوريـة المجاهـد عبـد العزيـز بوتفليقـة للاستمرار في قيادة البلاد، بالإضافة إلى استعراض مواقف الأحزاب المشاركة من المستجدات الوطنية و الدولية.

خ.قدوار

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