بدة يستعرض واقع العلاقات الجزائرية الكندية
استعرض وزير العلاقات مع البرلمان محجوب بدة, خلال استقباله أمس، بالجزائر العاصمة, وفدا برلمانيا رفيع المستوى من الجمعية البرلمانية الكندية الإفريقية, برئاسة عضو مجلس الشيوخ راينال اندريشوك, واقع العلاقات بين البلدين. وثمن بدة دور الدبلوماسية البرلمانية في "تعزيز أواصر الصداقة بين البلدين وأهمية العمل التشريعي في تطوير المنظومة القانونية وأثرها على المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية". وأبرز الوزير, "تميز التجربة الجزائرية وما حققته من إنجازات في شتى المجالات تحت قيادة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة".كما قدم عرضا مستفيضا, حول نشأة الوزارة ودورها في تنسيق العلاقات بين الجهاز التنفيذي والجهاز التشريعي, وكذا صلاحيات وزير العلاقات مع البرلمان ممثلا عن الحكومة.
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