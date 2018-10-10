حسبلاوي يتهم بعض الأطراف بسعيها إفشال مخطط اللقاح





· إنشاء مرصد للمصل ضد اللسعات العقربية بورقلة قريبا

اتهم ،أمس، وزير الصحة وإصلاح المستشفيات مختار حسبلاوي بعض الأطراف بسعيها لإفشال مخطط اللقاح الذي شرعت الوزارة في تطبيقه مند 2014 إلى غاية 2017 ببثها إشاعات حول عدم نجاعته ما أدى إلى عودة بعض الأمراض التي قضت عليها الجزائر منذ فترة طويلة. وأوضح مختار حسبلاوي ،أمس، خلال عرضه حصيلة القطاع أمام لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني بمجلس الأمة " أن بعض الجهات عطلت حملات التلقيح للأطفال بين 2014 و 2017 رغم أهميتها ما حرم الآلاف منهم من أخذ اللقاح المناسب، مشيرا إلى أن بفضل التلقيح تمكنت الجزائر من القضاء على عدة أمراض وبائية"، مرجعا ذلك إلى حملات الإشاعات التي أحيطت به ومنشوارت ليس لها علاقة بمؤشر علمي، معلنا عن "انطلاق حملة تحسيسة حول الأهمية البالغة للقاحات على صحة الفرد بداية من 12 أفريل2019 ". وكشف حسبلاوي عن "إنشاء مرصد للمصل ضد اللسعات العقربية بولاية ورقلة من أجل التخفيف على معهد باستور الذي يعاني اكتظاظ نظرا للإقبال الكبير عليه من مختلف ولايات الوطن، كما سيساهم المرصد في إنقاذ العديد من الذين تعرضوا للسعات العقربية نظرا لتسهيل وصول اللقاح إليهم في الوقت المناسب. وذكر وزير الصحة أن "أبرز الولايات التي تم فيها تسجيل أكبر عدد من اللسعات ورقلة وأدرار إضافة إلى بسكرة، و يعتبر العقرب الأسترالي من أشهر أنواع العقارب المنتشرة في الجزائر، كما وضعت الوزارة إستراتيجية لتكوين أعضاء لمعالجة التسمم العقربي في 14 ولاية على أن يتوسع ذلك إلى ولايات أخرى مستقبلا". ومن جانب آخر اعلن وزير الصحة عن "انطلاق الحملة الوطنية للحسيس بأهمية اللقحات بداية من 12 أفريل 2014، أما فيما يتعلق بوباء الكوليرا الذي انتشر في بعض الولايات خلال الصائفة، فقال ممثل الحكومة أن" الوضعية متحكم فيها ولم تسجل أية حالة خلال الفترة الراهنة، مرجعا سببها لانعدام النظافة إضافة إلى سوء تخزين المياه وتعرض بعض الينابيع للتسمم بسبب النفايات، داعيا المواطنين للحيطة والحذر وذلك بالنظافة المستمرة ووضع قطرات "الجافل" للقضاء على البكتريا".

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