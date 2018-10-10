عامين حبسا لمروج مـخدرات بالأغواط





النشاط الأمني تعود حيثياته إلى ورود معلومات مؤكدة عن قيام شخص يبلغ من العمر (29) سنة بالمتاجرة بالمخدرات على مستوى مدينة الأغواط، و بعد استغلال هذه المعلومات و تكثيف عمليات البحث و التحري تم توقيف سيارة من نوع تويوتا (ياريس) ملك للشخص السالف الذكر يقودها شخص أخر يبلغ من العمر (26) سنة، هذه الأخيرة وبعد تفتيشها تم ضبط بداخلها على قطعة من المخدرات (الكيف المعالج) قدر وزنها ب (13 غ) ، ليتم على هذا الأساس ضبط و حجز المادة المحظورة مع تحويل السيارة و سائقها إلى مقر المصلحة، كما تمكنت ذات المصلحة و في عمل أمني أخر من توقيف المشتبه فيه الأول السالف الذكر و تحويله إلى مقر المصلحة مع فتح تحقيق في قضية الحال.

بعد استكمال ملف الإجراءات الجزائية للقضية تم تقديم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الأغواط الذي أحال ملفها إلى إجراءات المثول الفوري، ليصدر في حق المتهمين حكم يقضي بعقوبة عامين (02) حبس نافذة مع غرامة مالية نافذة قدرها (1000000.00 دج).





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