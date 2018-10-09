

الافسيو: دفع اشتركات الانتساب مرهون باعتماد نقابة بعث منتدى رؤساء المؤسسات منخرطيه البالغ تعدادهم في حدود 5000 او اكثرمن رجل أعماليشرفون على تسيير 7000 مؤسسة قصد دفع اشتراكات الإنتساب برسم سنة 2019،



قيطوني يستقبل سفير كوريا بالجزائر استقبل وزير الطافة مصطفى قيطوني اليوم الثلاثاء 9 أكتوبر 2018 بمقر الوزارة سفير كوريا الجنوبية بالجزائر " Lee EUN-YONG" . اللقاء كان فرصة لاستعراض الجانبان علاقات الطاقة



هران : تنظيم تظاهرة " المسرح الجواري في نهاية الأسبوع" خلال نوفمبر القادم ستبادر الجمعية الثقافية "الآمال" لوهران بتنظيم تظاهرة "المسرح الجواري في نهاية الأسبوع" ابتداء من شهر نوفمبر القادم موجهة للشباب والأطفال, حسبما استفيد اليوم الثلاثاء لدى



إنعقاد الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين باندونيسيا تعقد الاجتماعات السنوية للبنك و صندوق النقد الدوليين من 10 إلى 14 أكتوبر الجاري بمدينة بالي الاندونيسية، بمشاركة وزير المالية، عبد الرحمان راوية، حسب ما



4 قتلى و 9 جرحى إثر انقلاب حافلة لنقل المسافرين بأدرار لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 9 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، إثر حادث مرور انقلاب حافلة لنقل المسافرين قرب منطقة السبع بأدرار الحافلة لنقل مسافرين بين توقرت _



المعلم الأثري عين الفوارة يتعرض لمحاولة تخريب فاشلة تعرض المعلم الأثري عين الفوارة بسطيف مرة أخرى أمس، إلى محاولة تخريب فاشلة. وأوضح مدير الديوان الوطني لتسيير واستغلال الممتلكات الثقافية المحمية لولاية سطيف, محمد لمين



استرجاع 344 هكتار من الأراضي الفلاحية غير المستغلة بالنعامة تم استرجاع 344 هكتار من الأراضي الفلاحية بولاية النعامة خلال تسعة أشهر الأولى من السنة الجارية بسبب عدم استغلالها من طرف المستفيدين من عقود الإمتياز



زراعة الزيتون: توقع إنتاج أكثر من 26.200 قنطار ضمن حملة الجني الحالية بغرداية ينتظر أن تصل كميات الإنتاج المتوقعة من محصول الزيتون إلى أكثر من 26.200 قنطار بولاية غرداية وذلك في إطار حملة الجني للموسم الفلاحي الحالي ,



حوادث المرور: وفاة 45 شخصا وجرح 1.097 آخرين خلال أسبوع لقي 45 شخصا مصرعهم وأصيب 1.097 آخرون بجروح متفاوتة في 981 حادث مرور وقع في الفترة الممتدة ما بين 30 سبتمبر و 6 أكتوبر 2018