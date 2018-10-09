الافسيو: دفع اشتركات الانتساب مرهون باعتماد نقابة
بعث منتدى رؤساء المؤسسات منخرطيه البالغ تعدادهم في حدود 5000 او اكثرمن رجل أعماليشرفون على تسيير 7000 مؤسسة قصد دفع اشتراكات الإنتساب برسم سنة 2019، بداية من الشهر المقبل وهي الإشتراكات التي تصل 100 مليون سنتيم استنادا الى مصادر اعلامية ، عقب تنظيم الانتخابات، في حين يبدي عدد كبير من المنتسبين رفضهم لدفع الإشتراكات لغاية اتضاح الرؤية للمرحلة المقبلة وخروج حداد من الغموض ايجابا او رفضا لاعتماد نقابة رجال الأعمال.
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