قيطوني يستقبل سفير كوريا بالجزائر
استقبل وزير الطافة مصطفى قيطوني اليوم الثلاثاء 9 أكتوبر 2018 بمقر الوزارة سفير كوريا الجنوبية بالجزائر " Lee EUN-YONG" . اللقاء كان فرصة لاستعراض الجانبان علاقات الطاقة الثنائية ومشاريع الشراكة الحالية في الجزائر. كما ناقش الجانبان آفاق الاستثمار ، خاصة في مجال تحويل الهيدروكربونات ، وأعرب عن رغبة متبادلة من البلدين في تعزيز تعاونهما في العديد من المجالات بما في ذلك هندسة التجزئة ، وتوليد الكهرباء والطاقات المتجددة .
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