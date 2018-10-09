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09/10/2018 15:48:00

قيطوني يستقبل سفير كوريا بالجزائر


 استقبل وزير  الطافة مصطفى قيطوني اليوم  الثلاثاء  9 أكتوبر 2018 بمقر الوزارة  سفير كوريا الجنوبية بالجزائر " Lee EUN-YONG" .  اللقاء كان فرصة لاستعراض الجانبان علاقات الطاقة الثنائية ومشاريع الشراكة الحالية في الجزائر. كما ناقش الجانبان آفاق الاستثمار ، خاصة في مجال تحويل الهيدروكربونات ، وأعرب عن رغبة متبادلة من البلدين في تعزيز تعاونهما في العديد من المجالات بما في ذلك هندسة التجزئة ، وتوليد الكهرباء والطاقات المتجددة .

 

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قيطوني يستقبل سفير كوريا بالجزائر

 استقبل وزير  الطافة مصطفى قيطوني اليوم  الثلاثاء  9 أكتوبر 2018 بمقر الوزارة  سفير كوريا الجنوبية بالجزائر " Lee EUN-YONG" .  اللقاء كان فرصة لاستعراض الجانبان علاقات الطاقة
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