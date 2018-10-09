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09/10/2018 14:45:00

إنعقاد الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين باندونيسيا


تعقد الاجتماعات السنوية للبنك و صندوق النقد الدوليين من 10 إلى 14 أكتوبر الجاري بمدينة بالي الاندونيسية، بمشاركة وزير المالية، عبد الرحمان راوية، حسب ما أفاد اليوم الثلاثاء بيان صادر عن الوزارة. 

وسيشارك  راوية، إضافة إلى الجلسات العلنية للهيئتين الماليتين الدوليتين، كذلك في أشغال مجموعة الأربع والعشرين للمسائل المالية الدولية والتنمية (مجموعة 24)  وكذا في اجتماع اللجنة المالية  و النقدية لصندوق النقد الدولي.  وسيلتقي راوية، على هامش أشغال الاجتماعات السنوية، المسؤولين الأولين للبنك ولصندوق النقد الدوليين وكذا بمسؤولين رفيعين المستوى للمؤسسات  المالية الدولية و الجهوية المشاركين في هذا الحدث السنوي. وأوضح ذات المصدر ان الاجتماعات السنوية للهيئتين الدوليتين "فرصة يجتمع أهم مسؤولون في عالم الاقتصاد و المالية لبحث و دراسة ملفات هامة تتعلق بتطوير  وتنمية الاقتصاد و الظرف الاقتصادي الدولي الراهن  ومكافحة الفقر". كما تسمح هذه الجلسات السنوية ايضا بتقييم و تحليل الوضع الاقتصادي وبتبادل وجهات النظر حول سياسات الإصلاحات التي تم القيام بها من اجل مسايرة تحديات البلدان الأعضاء في البنك و صندوق النقد الدوليين، يضيف نفس المصدر.

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