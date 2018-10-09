

4 قتلى و 9 جرحى إثر انقلاب حافلة لنقل المسافرين بأدرار لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 9 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، إثر حادث مرور انقلاب حافلة لنقل المسافرين قرب منطقة السبع بأدرار الحافلة لنقل مسافرين بين توقرت _



المعلم الأثري عين الفوارة يتعرض لمحاولة تخريب فاشلة تعرض المعلم الأثري عين الفوارة بسطيف مرة أخرى أمس، إلى محاولة تخريب فاشلة. وأوضح مدير الديوان الوطني لتسيير واستغلال الممتلكات الثقافية المحمية لولاية سطيف, محمد لمين



استرجاع 344 هكتار من الأراضي الفلاحية غير المستغلة بالنعامة تم استرجاع 344 هكتار من الأراضي الفلاحية بولاية النعامة خلال تسعة أشهر الأولى من السنة الجارية بسبب عدم استغلالها من طرف المستفيدين من عقود الإمتياز



زراعة الزيتون: توقع إنتاج أكثر من 26.200 قنطار ضمن حملة الجني الحالية بغرداية ينتظر أن تصل كميات الإنتاج المتوقعة من محصول الزيتون إلى أكثر من 26.200 قنطار بولاية غرداية وذلك في إطار حملة الجني للموسم الفلاحي الحالي ,



حوادث المرور: وفاة 45 شخصا وجرح 1.097 آخرين خلال أسبوع لقي 45 شخصا مصرعهم وأصيب 1.097 آخرون بجروح متفاوتة في 981 حادث مرور وقع في الفترة الممتدة ما بين 30 سبتمبر و 6 أكتوبر 2018



بوتفليقة يهنئ نظيره الأوغندي بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني لبلاده بعث رئيس الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة, ببرقية تهنئة الى نظيره الأوغندي, يوويري كاغوتا موسيفيني, بمناسبة العيد الوطني لبلاده أكد له فيها حرصه على العمل سويا



انقطاع التزويد بالغاز الطبيعي يومي الخميس والجمعة بست بلديات بالجزائر العاصمة سيتم انقطاع التزويد بالغاز الطبيعي هذا الخميس ابتداء من الساعة 22.00 الى غاية الجمعة الساعة 15.00 بست بلديات بالجزائر العاصمة, بسبب أشغال الصيانة، حسب ما



توقيف خمسيني بتهمة إصدار شيك دون رصيد بقسنطينة تمكنت فرقة قمع الإجرام بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية قسنطينة من توقيف شخص يبلغ من العمر 59 سنة مبحوث عنه في العديد من القضايا،



الإرهابي "سيود موسى" يسلم نفسه للسلطات العسكرية بتمنراست سّلم إرهابي نفسه، أمس، للسلطات العسكرية بتمنراست بالناحية العسكرية السادسة، ويتعلق الأمر بالمسمى "سيود موسى"، المدعو "أبو علي"، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2013، الإرهابي