4 قتلى و 9 جرحى إثر انقلاب حافلة لنقل المسافرين بأدرار
لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 9 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، إثر حادث مرور انقلاب حافلة لنقل المسافرين قرب منطقة السبع بأدرار
الحافلة لنقل مسافرين بين توقرت _ أدرار ، وتتراوح أعمار الضحايا بين 23 و53 سنة وقد تدخلت عناصر الحماية المدنية لإسعاف الجرحى ونقلهم للمستشفى
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