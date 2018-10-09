حوادث المرور: وفاة 45 شخصا وجرح 1.097 آخرين خلال أسبوع



قتيلان في حادث مرور ببلدية الحسينية بعين الدفلى لقي شخصين مصرعهما، وأصيب 5 أخرون، بجروح في حادث مرور، اليوم الاربعاء، بأولاد مهدي ببلدية الحسينية، بعين الدفلى. ونجم الحادث حسب مصالح الحماية المدينة، على



في إطار الطبعة الثانية للأسبوع الثقافي الأمازيغي: عرض ثلاثة أفلام جزائرية بوهران ستعرض ثلاثة أفلام لمخرجين جزائريين بمتحف السينما بوهران في إطار الطبعة الثانية للأسبوع الثقافي الأمازيغي. ومن المقرر عرض هذه الأفلام من 10 إلى 14 جانفي وفق



بمناسبة الاحتفال برأس السنة الأمازيغية: تكريم الفنانين الراحلين جمال علام ورشيد طه سيتم يوم السبت المقبل بكوربفوا بالقرب من باريس تكريم الفنانين الجزائريين الراحلين جمال علام ورشيد طه، اللذين وافتهما المنية سنة 2018 وذلك بمناسبة الاحتفال



وفاة عامل بورشة مشروع بناء 3000 مسكن بتبسة لقي اليوم الأربعاء عامل بورشة مشروع بناء 3000 مسكن بتبسة مصرعه إثر تعرضه إلى صعقة كهربائية من كوابل الضغط العالي تمر وسط الورشة، و تعود الورشة لشركة



أطلقها الأمن الوطني: حملة وطنية للتحسيس بمخاطر المؤثرات العقلية أطلقت المديرية العامة للأمن الوطني اليوم حملة وطنية للتحسيس بمخاطر المؤثرات العقلية ينشطها إطارات متخصصة لفائدة التلاميذ و المتربصين على مستوى مراكز التكوين المهني، ومستعملي



وفاة 6 أشخاص في حوادث المرور خلال 24 ساعة توفي 6 أشخاص وأصيب 39 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة خلال الفترة الممتدة ما بين 8 و9 جانفي الجاري. وأوضح اليوم بيان للمديرية العامة للحماية المدنية أن



النعامة: حجز أزيد من 10 قناطير من الكيف المعالج سنة 2018 حجزت مصالح الدرك الوطني لولاية النعامة 10 قناطير و10 كلغ من الكيف المعالج خلال سنة 2018. وأوضح بيان لهذه الهيئة الأمنية أن وحدات المجموعة الإقليمية للدرك



توقيف شخص يزرع القنب الهندي في منزله بالعاصمة تمكنت مصالح أمن الجزائر العاصمة من توقيف شخص يقوم بزراعة القنب الهندي في منزله، وبحوزته 3 أكياس بلاستيكية صغيرة تحتوي على شجيرات هذه المادة المخدرة. وجاء



توقيف سارق الهواتف النقالة بقسنطينة تمكنت الضبطية القضائية للأمن الحضري الخارجي الثاني علي منجلي بأمن دائرة الخروب من توقيف مسبوق قضائيا يبلغ من العمر 27 سنة لتورطه في قضايا سرقة