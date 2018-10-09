حوادث المرور: وفاة 45 شخصا وجرح 1.097 آخرين خلال أسبوع
لقي 45 شخصا مصرعهم وأصيب 1.097 آخرون بجروح متفاوتة في 981 حادث مرور وقع في الفترة الممتدة ما بين 30 سبتمبر و 6 أكتوبر 2018 عبر العديد من مناطق الوطن, حسب ما أفادت به اليوم الثلاثاء حصيلة لمصالح الحمية المدنية. وأوضح ذات المصدر أن أثقل حصيلة سجلت بولاية بومرداس بوفاة ستة (6) أشخاص وجرح 39 آخرين تم إسعافهم و تحويلهم إلى المراكز الاستشفائية على إثـر وقوع 32 حادث مرور. من جهة أخرى, قامت وحدات الحماية المدنية, خلال نفس الفترة, بـ 1.383 تدخل سمح بإخـماد 1.034 حريق بين منزلي وصناعي وحرائق مختلفة.
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