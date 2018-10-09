بوتفليقة يهنئ نظيره الأوغندي بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني لبلاده





بعث رئيس الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة, ببرقية تهنئة الى نظيره الأوغندي, يوويري كاغوتا موسيفيني, بمناسبة العيد الوطني لبلاده أكد له فيها حرصه على العمل سويا من أجل تعميق روابط التعاون التي تجمع البلدين.

وجاء في برقية رئيس الجمهورية قوله: "يطيب لي, بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني لأوغندا, أن أتوجه إليكم, باسم الجزائر شعبا وحكومة وأصالة عن نفسي, بأحر تهانينا مشفوعة بأطيب تمنياتي لكم بموفور الصحة والسعادة وبالرقي والازدهار والتطور للشعب الأوغندي الشقيق". وأضاف قائلا: "هذا, وأغتنم هذه السانحة السعيدة لأجدد لكم تمام حرصي على العمل معكم على تعزيز أواصر الصداقة والتضامن بين شعبينا, وعلى تعميق روابط التعاون التي تجمع بلدينا".وخلص رئيس الجمهورية الى القول: "ولا يفوتني أن أنوه بالتشاور القائم بين الجزائر وأوغندا, لاسيما في إطار الاتحاد الإفريقي, قصد ترقية السلم والأمن والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في قارتنا".

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