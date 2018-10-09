انقطاع التزويد بالغاز الطبيعي يومي الخميس والجمعة بست بلديات بالجزائر العاصمة
سيتم انقطاع التزويد بالغاز الطبيعي هذا الخميس ابتداء من الساعة 22.00 الى غاية الجمعة الساعة 15.00 بست بلديات بالجزائر العاصمة, بسبب أشغال الصيانة، حسب ما أعلنته اليوم الثلاثاء مديرية توزيع الكهرباء و الغاز الحراش في بيان لها. وأوضح ذات المصدر أن البلديات المعنية هي: المحمدية والحميز ودرقانة ودار البيضاء وباب الزوار وبرج الكيفان. وحسب ذات المصدر فان سبب هذه التذبذبات راجع لأشغال الصيانة التي يقوم بها مسير الشبكة لنقل الغاز. و تقدمت مديرية توزيع الحراش باعتذارها للزبائن عن الإزعاج الذي يترتب على هذا الانقطاع, ووضعت في خدمتهم رقما دائما 3303 لمزيد من المعلومات.
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