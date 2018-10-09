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09/10/2018 12:10:00

توقيف خمسيني بتهمة إصدار شيك دون رصيد بقسنطينة


 تمكنت فرقة قمع الإجرام بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية قسنطينة من توقيف شخص يبلغ من العمر 59 سنة مبحوث عنه في العديد من القضايا، تتعلق اساسا في خيانة الأمانة، إصدار شيك دون رصيد.  

القضية تعود إلى معلومات وردت لقوات الشرطة لذات الفرقة تفيد بتواجد أحد الأشخاص مبحوث عنه على مستوى الوحدة الجوارية "05" بالمدينة الجديدة علي منجلي ، التحريات و الأبحاث المكثفة و الإستغلال المحكم للمعلومات المتحصل عليها مكنت من تحديد مكان تواجد هذا الأخير ، ليتم توقيفه باحترافية عالية و تحويله الى مقر الفرقة .   بتنقيط المعني على مستوى نظام البحث و التحري تبين أن هذا الأخير مبحوث عنه في 11  قضية تتعلق بـ: 

- 02 أوامر بالقبض عن تهمة خيانة الامانة .

- 05 صورة قرارنهائي للحبس عن تهمة إصدار شيك دون رصيد .

- 04 صورة قرارنهائي للحبس عن تهمة خيانة الأمانة . 

بعد الانتهاء من إنجاز ملفات إجراءات جزائية في حق المشتبه فيه تم تقديمه امام النيابة المحلية .

 

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