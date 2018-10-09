الإرهابي "سيود موسى" يسلم نفسه للسلطات العسكرية بتمنراست
سّلم إرهابي نفسه، أمس، للسلطات العسكرية بتمنراست بالناحية العسكرية السادسة، ويتعلق الأمر بالمسمى "سيود موسى"، المدعو "أبو علي"، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2013، الإرهابي كان بحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف ومخزن ذخيرة مملوء، وذلك في إطار مكافحة الإرهاب.
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