

زراعة الزيتون: توقع إنتاج أكثر من 26.200 قنطار ضمن حملة الجني الحالية بغرداية ينتظر أن تصل كميات الإنتاج المتوقعة من محصول الزيتون إلى أكثر من 26.200 قنطار بولاية غرداية وذلك في إطار حملة الجني للموسم الفلاحي الحالي ,



حوادث المرور: وفاة 45 شخصا وجرح 1.097 آخرين خلال أسبوع لقي 45 شخصا مصرعهم وأصيب 1.097 آخرون بجروح متفاوتة في 981 حادث مرور وقع في الفترة الممتدة ما بين 30 سبتمبر و 6 أكتوبر 2018



بوتفليقة يهنئ نظيره الأوغندي بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني لبلاده بعث رئيس الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة, ببرقية تهنئة الى نظيره الأوغندي, يوويري كاغوتا موسيفيني, بمناسبة العيد الوطني لبلاده أكد له فيها حرصه على العمل سويا



انقطاع التزويد بالغاز الطبيعي يومي الخميس والجمعة بست بلديات بالجزائر العاصمة سيتم انقطاع التزويد بالغاز الطبيعي هذا الخميس ابتداء من الساعة 22.00 الى غاية الجمعة الساعة 15.00 بست بلديات بالجزائر العاصمة, بسبب أشغال الصيانة، حسب ما



توقيف خمسيني بتهمة إصدار شيك دون رصيد بقسنطينة تمكنت فرقة قمع الإجرام بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية قسنطينة من توقيف شخص يبلغ من العمر 59 سنة مبحوث عنه في العديد من القضايا،



الإرهابي "سيود موسى" يسلم نفسه للسلطات العسكرية بتمنراست سّلم إرهابي نفسه، أمس، للسلطات العسكرية بتمنراست بالناحية العسكرية السادسة، ويتعلق الأمر بالمسمى "سيود موسى"، المدعو "أبو علي"، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2013، الإرهابي



توقيف 12 مهربا بعين قزام وبرج باجي مختار أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال عمليات متفرقة بكل من عين قزام وبرج باجي مختار، (12) مهربا وحجزت ثماني مركبات رباعية الدفع و(5,3) أطنان من



مساهل: لقاءات إقليمية لبحث مستجدات الأزمة الليبية قريبا · الجزائر تدعو لإصلاح الجامعة العربية والمنظمة الأممية · مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف مكاسب للدبلوماسية الجزائرية أكد وزير الشؤون الخارجية،عبد القادر مساهل، أن الدبلوماسية الجزائرية استطاعت أن



ارهبيان يسلمان نفسيهما للسلطات العسكرية بالناحية السادسة سّلم إرهابيين (02) نفسيهما، اليوم 08 أكتوبر 2018، للسلطات العسكرية بعين قزام وبرج باجي مختار، بالناحية العسكرية السادسة. يتعلق الأمر بالمسمى "حميدوش عبد القادر"، المدعو"شريف"،