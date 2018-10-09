توقيف 12 مهربا بعين قزام وبرج باجي مختار





أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال عمليات متفرقة بكل من عين قزام وبرج باجي مختار، (12) مهربا وحجزت ثماني مركبات رباعية الدفع و(5,3) أطنان من المواد الغذائية و(05) أجهزة كشف عن المعادن و(27) مولد كهربائي و(23) مطرقة ضغط.

وأوضح بيان لوزارة الدفاع الوطني اليوم أنه في سياق متصل أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي بتلمسان، أربعة (04) تجار مخدرات بحوزتهم (41) كيلوغرام من الكيف المعالج، فيما أوقفت مفارز أخرى بغرداية/ن.ع.4، ثلاثة (03) تجار مخدرات وحجزت (3,5) كيلوغرام من الكيف المعالج و(39000) علبة من التبغ و(19600) وحدة من مختلف المشروبات، من جهة أخرى، أحبط حراس السواحل وعناصر الدرك الوطني محاولات هجرة غير شرعية لـ(34) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بكل من وهران وعين تموشنت.

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