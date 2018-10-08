ارهبيان يسلمان نفسيهما للسلطات العسكرية بالناحية السادسة





سّلم إرهابيين (02) نفسيهما، اليوم 08 أكتوبر 2018، للسلطات العسكرية بعين قزام وبرج باجي مختار، بالناحية العسكرية السادسة. يتعلق الأمر بالمسمى "حميدوش عبد القادر"، المدعو"شريف"، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2013 و"إكليل علي"، المكنى"أبو عبد الله"، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2016. الإرهابيان كان بحوزتهما مسدسين رشاشين (02) من نوع كلاشنيكوف وستة (06) مخازن وكمية من الذخيرة.

من جهة أخرى وإثر عملية بحث وتفتيش بتمنراست/ن.ع.6، كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف ومخزن ذخيرة مملوء. العملية جاءت لتاكيد الجهود النتائج الميدانية لمختلف وحدات الجيش الوطني الشعبي لتؤكد يقظة وحرص قواتنا المسلحة المرابطة على الحدود في الحفاظ على سلامة ترابنا الوطني وإحباط أية محاولة للمساس بأمن واستقرار البلاد.

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