بوحجة يتحدى معارضيه ويترأس اجتماعا بالبرلمان اليوم





فيما لم يتم الحديث عن "الاستقالة" أو العدول عنها بوحجة يتحدى معارضيه ويترأس اجتماعا بالبرلمان..

تحدى رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة اليوم، المعارضين له داخل قبة البرلمان من النواب و كل ما قيل عنه خلال الأيام الماضية ، من خلال ترأسه لاجتماع داخل البرلمان مع مدراء نفوا بعض التهم التي وجهت لرئيسهم. وقال بيان للمجلس تحوزه "الاتحاد" أنه "ترأس السعيد بوحجة رئيس المجلس الشعبي الوطني اليوم ، 8 أكتوبر 2018، اجتماعا لمديريات بالمجلس ، الإدارة والمالية – العلاقات الخارجية ، تناول فيه مسائل تتعلق بتسيير المجلس من حيث تقييم نشاط وأداء هذه الهياكل ، حيث أكد المديرون أن أعمالهم التنفيذية تمت في إطار القانون ، والنظام الداخلي والتنظيم المعمول به إلى جانب التقيد بالتعليمات والقرارات المتخذة على مستوى مكتب المجلس". وفي كلمته ، أوضح الرئيس أن المأخذ التي رفعت ، مؤخرا ، بشأن التسيير الاداري لم يطرح بشأنها أي سؤال في اجتماعات المكتب ، مذكرا بمختلف تعليماته الموجهة إلى الإدارة بضرورة التطبيق السليم للقوانين المسيرة للمجلس، والحث المستمر للمحاسب المالي على التقيد بسلامة الاجراءات المتخذة بشأن التسيير المالي وضبط النفقات .

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