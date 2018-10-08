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08/10/2018 15:07:00

التواصل المستمر مع الناخبين "أحد أهم عوامل تحسين المسار الانتخابي"


يعد التواصل المستمر مع الناخبين "أحد أهم عوامل تحسين المسار الانتخابي بالبلاد" , حسب ما أعرب عنه اليوم الاثنين بولاية قسنطينة نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات إبراهيم بودوخة.

و أوضح ذات المسؤول في كلمته بمناسبة الدورة التكوينية الجهوية الخاصة بأعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات و مدراء التنظيم و الشؤون العامة لولايات شرق البلاد أن "الناخبين هم الوسيلة و الهدف في العملية الانتخابية فهم أصحاب حق في التصويت و الترشح و الرقابة و التظلم و المحاسبة", لافتا الى أن هذا التواصل المستمر يسمح أيضا بـ"إعلام الرأي العام بكل مستجدات العملية الانتخابية و تمكينه من الاطمئنان إلى حسن الوفاء بخياراته". و أردف في ذات السياق أن "تحسين المسار الانتخابي في بلادنا مهمة وطنية ليست نبيلة فقط بل و إستراتيجية كذلك لأنها تتعلق بالأمن و الاستقرار العامين و تشكل مفتاح التنمية المستدامة" متطرقا لضرورة التحسين المستمر للقوانين و النظم المتعلقة بالعملية ذاتها. ودعا ذات المتحدث إلى "الصرامة في تشديد العقوبات على من تسول له نفسه التلاعب بالعملية الانتخابية في كل مراحلها بشكل حازم فوري و مباشر" و هو ما من شأنه "ردع المعتدي و ترسيخ الثقة عند جمهور الناخبين و المساهمين في العملية الانتخابية".

و أفاد بأن هذا اللقاء هو الثاني من نوعه منذ مطلع سنة 2018 و المندرج ضمن البرنامج السنوي الذي أعده مجلس الهيئة العليا المستقلة صرح بودوخة أنه يستهدف على وجه الخصوص "تأهيل المستفيدين من التكوين بغية مساعدتهم على القيام بواجب الرقابة على الوجه القانوني الصحيح". وأشار في هذا الصدد الى أن هذه الدورة التكوينية ستتبعها دورات أخرى بكل من بجاية و غرداية و تلمسان خلال أيام 11 و 15 و 18 أكتوبر الجاري على التوالي. من جهتهم اعترف عديد المشاركين في هذه الدورة الجهوية "نبل و صعوبة المهمة الموكلة إليهم", معربين عن استعدادهم لأداء هذا الواجب الوطني و المساهمة في تجسيد المهام المنوطة بهم خلال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة في ظل الالتزام الصارم بالقانون. و تميز هذا اللقاء التكويني بتقديم عدة مداخلات تمحورت على وجه الخصوص حول "طرق و وسائل الإشراف على مراجعة الإدارة للقوائم الانتخابية" و "الإجراءات المتعلقة بالانتخابات الرئاسية" و "الدور الرقابي للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات على الانتخابات الرئاسية."

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