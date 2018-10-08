الوطني
أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
print نسخة للطباعة Plain text نص بسيط comments التعليقات (0)
08/10/2018 14:53:00

تسليم (508) عربة من علامة مرسيدس-بنز لفائدة وزارة الدفاع الوطني


تم اليوم الاثنين 08 أكتوبر 2018، بالرويبة، تحت إشراف مديرية الصناعات العسكرية تسليم (508) عربة من علامة مرسيدس-بنز، تضمنت (320) عربة من بينها حافلات وشاحنات متعددة المهام  وسيارات نفعية (Sprinter) لفائدة المديرية المركزية للعتاد بوزارة الدفاع الوطني مخصصة لنقل الجند، التصليح الخفيف، خزانات المياه والوقود، وشاحنات لإزاحة الثلوج وكذا (188) عربة لصالح مؤسسات اقتصادية مدنية عمومية وخاصة، مصنعة من طرف شركـة "SA-PPL-MB//SPAرويبة والشركة الجزائرية لصناعة السيارات ببوشقيف ولاية تيارت .

للإشارة، فإن هذه العملية تثبت مرّة أخرى قدرة المؤسسات الصناعية لإنتاج السيارات للجيش الوطني الشعبي على الاستجابة لطلبات زبائنها في الآجال المحددة، وذلك في ظل الإستراتيجية التي سطرتها وزارة الدفاع الوطني مع مختلف الهيئات والمؤسسات المعنية والهادفة إلى بعث وتفعيل الصناعة الوطنية وتصنيع منتوج ذو جودة ونوعية بمواصفات عالمية.

وبهذه المناسبة، تم عرض نماذج جديدة من العربات أمام الحضور، والتي سيتم تسويقها ابتداءً من سنة 2019.

عدد القراءات 41 مرة | قراءات اليوم 41 مرة

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور):

أضف تعليقك comment

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

جديد الأخبار
image

بوحجة يتحدى معارضيه ويترأس اجتماعا بالبرلمان اليوم

فيما لم يتم الحديث عن "الاستقالة" أو العدول عنها بوحجة يتحدى معارضيه ويترأس اجتماعا بالبرلمان..
image

زيتوني يدعو لاستلهام تضحيات المجاهدين لكسب الرهانات المطروحة على الجزائر

دعا وزير المجاهدين الطيب زيتوني اليوم بالجزائر العاصمة, إلى جعل تضحيات المجاهدين ابان الثورة التحريرية قدوة للأجيال من أجل كسب الرهانات المطروحة على الجزائر. وقال زيتوني
image

"حبر على سماء" ديوان جديد للشاعر الجزائري عادل بلغيث

  يطالعنا الشاعر الجزائري عادل بلغيث بمجموعة شعرية جديدة تمثل علامة بارزة في الشعرية الجزائرية المعاصرة بما فيها من حفر عميق في المعنى، ومزج شعري ذكي
image

التواصل المستمر مع الناخبين "أحد أهم عوامل تحسين المسار الانتخابي"

يعد التواصل المستمر مع الناخبين "أحد أهم عوامل تحسين المسار الانتخابي بالبلاد" , حسب ما أعرب عنه اليوم الاثنين بولاية قسنطينة نائب رئيس الهيئة العليا
image

تسليم (508) عربة من علامة مرسيدس-بنز لفائدة وزارة الدفاع الوطني

تم اليوم الاثنين 08 أكتوبر 2018، بالرويبة، تحت إشراف مديرية الصناعات العسكرية تسليم (508) عربة من علامة مرسيدس-بنز، تضمنت (320) عربة من بينها حافلات وشاحنات
image

فك لغز عملية سرقة طالت مبلغ مالي بأحد المحلات التجارية بقسنطينة

تمكنت الضبطية القضائية للأمن الحضري العاشر بأمن ولاية قسنطينة من فك لغز عملية سرقة طالت مبلغ مالي معتبر من داخل أحد المحلات التجارية بوسط المدينة
image

نفط :سعر سلة خامات أوبك يصل الى 83,24 دولارا للبرميل

بلغ سعر سلة خامات منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) 83,24 دولارا للبرميل يوم الجمعة , مقابل 84,09 دولارا يوم الخميس الفارط, حسبما افادت به المنظمة
image

بوعزقي : الدولة أعطت أهمية لإستراتيجية لأمن الغذائي

أكد وزير الفلاحة عبد القادر بوعزقي  أن الدولة أعطت أهمية لإستراتيجية لأمن الغذائي بإعتبار أن الفلاحة هي من الأولويات الوطنية.  خلال ندوة صحفية عقدها بوعزقي اليوم الإثنين،
image

محمد عليوي : الأرض لمن يخدمها وأسعار البطاطا المرتفعة سببها المضاربون

أكد محمد عليوي الأمين العام للاتحاد العام للفلاحين الجزائريين أن الدولة تولي اهتماما كبيرا لقطاع الفلاحة من خلال تسهيل العمل والاستثمار في هذا المجال الحيوي. أوضح
image

إطلاق تطبيق “SIHA-DZ” لمعرفة مكان الصيدليات المناوبة والمستشفيات

وضعت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، تحت تصرف المواطنين عبر التراب الوطني تطبيقا جديدا على الهاتف النقال  تطبيق “SIHA-DZ” يمكن تحميله عبر غوغل بلاي ستور والموقع
قيم هذا المقال
1.00