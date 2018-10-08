تسليم (508) عربة من علامة مرسيدس-بنز لفائدة وزارة الدفاع الوطني





تم اليوم الاثنين 08 أكتوبر 2018، بالرويبة، تحت إشراف مديرية الصناعات العسكرية تسليم (508) عربة من علامة مرسيدس-بنز، تضمنت (320) عربة من بينها حافلات وشاحنات متعددة المهام وسيارات نفعية (Sprinter) لفائدة المديرية المركزية للعتاد بوزارة الدفاع الوطني مخصصة لنقل الجند، التصليح الخفيف، خزانات المياه والوقود، وشاحنات لإزاحة الثلوج وكذا (188) عربة لصالح مؤسسات اقتصادية مدنية عمومية وخاصة، مصنعة من طرف شركـة "SA-PPL-MB//SPAرويبة" والشركة الجزائرية لصناعة السيارات ببوشقيف ولاية تيارت .

للإشارة، فإن هذه العملية تثبت مرّة أخرى قدرة المؤسسات الصناعية لإنتاج السيارات للجيش الوطني الشعبي على الاستجابة لطلبات زبائنها في الآجال المحددة، وذلك في ظل الإستراتيجية التي سطرتها وزارة الدفاع الوطني مع مختلف الهيئات والمؤسسات المعنية والهادفة إلى بعث وتفعيل الصناعة الوطنية وتصنيع منتوج ذو جودة ونوعية بمواصفات عالمية.

وبهذه المناسبة، تم عرض نماذج جديدة من العربات أمام الحضور، والتي سيتم تسويقها ابتداءً من سنة 2019.

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