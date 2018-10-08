فك لغز عملية سرقة طالت مبلغ مالي بأحد المحلات التجارية بقسنطينة





تمكنت الضبطية القضائية للأمن الحضري العاشر بأمن ولاية قسنطينة من فك لغز عملية سرقة طالت مبلغ مالي معتبر من داخل أحد المحلات التجارية بوسط المدينة وتوقيف مقترف الفعل البالغ من العمر 30 سنة، لتورطه في قضية السرقة من داخل محل تجاري في حالة تلبس.

وقائع القضية تعود إلى شكوى من قبل ضحية بخصوص تعرضه لسرقة مبلغ مالي يقدر بـ50 مليون سنتيم من محله التجاري المخصص لبيع الأدوات المدرسية الكائن مقره بأحد أحياء وسط المدينة من قبل مجهول مستغلا غيابه عن المحل بعد ولوجه إلى غرفة تابعة للمحل، ليتم مباشرة تحقيق في القضية، لتتلقى ذات المصلحة مكالمة هاتفية من قبل صاحب المحل تفيد بتقدم المشتبه فيه إلى المحل التجاري مرة أخرى، ليتم التنقل إلى عين المكان على جناح السرعة وتوقيف المشتبه فيه في حالة تلبس بعد خطة عملية محكمة واحترافية عالية وهو بصدد تكرار فعلته، بعد إخضاع السالف الذكر للملاسمة الجسدية الوقائية تم حجز بحوزته مبلغ مالي يقدر بـ151700 دج ليتم تحويله إلى مقر المصلحة لاستكمال الإجراءات القانونية بعد تأكيد صاحب المحل أنه نفس الشخص. استمرارا في التحقيق المفتوح من قبل قوات الشرطة و بتفتيش مقر إقامة هذا الأخير الكائن بأحد الولايات المجاورة بناءا على إذن من السلطات المختصة تم حجز مبلغ مالي معتبر يقدر بحوالي 100 مليون سنتيم داخل صندوق حديدي مغلق بأحكام بغرفة هذا الأخير، بعد الانتهاء من إنجاز ملف إجراءات جزائية في حق المشتبه فيه تم تقديمه أمام النيابة المحلية.

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