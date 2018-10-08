بوعزقي : الدولة أعطت أهمية لإستراتيجية لأمن الغذائي
أكد وزير الفلاحة عبد القادر بوعزقي أن الدولة أعطت أهمية لإستراتيجية لأمن الغذائي بإعتبار أن الفلاحة هي من الأولويات الوطنية.
خلال ندوة صحفية عقدها بوعزقي اليوم الإثنين، أكد أن الانجازات تحققت منذ تطبيق المخطط الوطني للتنمية الفلاحية. و البرامج المتتالية المنبثقة من برنامج الرئيس بوتفليقة الذي عزز من مكانة الفلاحة باعتبارها أولى الإهتمامات الوطنية. كما أشار أن أهم القواعد التي تقوم عليها السياسة الفلاحية في البلاد، تهدف إلى وضع معالم جديدة لفلاحة عصرية ومتطورة. تكريسا لتوجهات رئيس الجمهورية الرامية إلى النهوض بالإقتصاد الوطني من أجل تحقيق الأمن الغذائي في البلاد .
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