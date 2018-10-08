الوطني
أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
print نسخة للطباعة Plain text نص بسيط comments التعليقات (0)
08/10/2018 13:55:00

محمد عليوي : الأرض لمن يخدمها وأسعار البطاطا المرتفعة سببها المضاربون


أكد محمد عليوي الأمين العام للاتحاد العام للفلاحين الجزائريين أن الدولة تولي اهتماما كبيرا لقطاع الفلاحة من خلال تسهيل العمل والاستثمار في هذا المجال الحيوي.

أوضح عليوي لدى نزوله ضيفا على الإذاعة الوطنية، اليوم الإثنين أن دراسة الملفات المودعة للدراسة والمعاينة أصبحت لا تتجاوز الـ 10 أيام كما أن الاتحاد طالب بإلغاء الاحتكار للأراضي التي لم تستغل في ظرف زمني يتجاوز الثلاث سنوات وتركها لمن يخدمها ويستغلها معتمدا في ذلك على التكنولوجيا الحديثة وعدم الاتكال على الدعم البنكي.

وكشف عليوي انه وفي اطار تطوير القطاع  تم تقسيم 700 ألف هكتار من الأراضي على العديد من ولايات الوطن على غرار البيض وادرار وبسكرة والوادي والجلفة وغيرها. وفي موضوع نهب العقار الفلاحي حذر عليوي من خطورة الوضع معلنا أن "الجزائر كانت تزخر بعدة سهول فلاحية- مثل سهل متيجة- واليوم تضررت كثيرا ما جعلنا ندق ناقوس الخطر وهذا منذ 12 سنة، واليوم يوجد بالفعل قانون تم سنه في 2016 يحمي الأراضي الفلاحية من النهب". وفي مجال الاستثمار أشار إلى بعض القيود التي مازالت تضعها البنوك في وجه الفلاح من شانها أن تعطل مصالحه وتؤثر على المنتوج الفلاحي.

كما أشاد المتحدث بالمزارع النموذجية التي اعتبرها واجهة الجزائر وان الاستثمار فيها يصل إلى 1000 مليار مبرزا ان هذا المجال من الفلاحة يتطلب تكنولوجيا وامولا كبيرة. وبخصوص مادة البطاطا كشف عليوي أن المخزون من هذه المادة يصل إلى مليون قنطار أما عن أسعارها غير المستقرة فارجع ذلك إلى المضاربة مطالبا في نفس الوقت وزارة التجارة بتخصيص أسواق تجزئة للمنتجين لغلق المجال أمام الانتهازيين والمضاربين. وعن مادة الحليب أوضح أن القطاع يهدف للوصول إلى إنتاج 4 ملايير لتر في حين لا تتجاوز الكمية الحالية الـ 3 ملايير لتر وقد تم استيراد ما قيمته 450 مليون دولار من مادة الحليب السنة الماضية في حين انخفضت هذه السنة إلى الثلث.

عدد القراءات 16 مرة | قراءات اليوم 16 مرة

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور):

أضف تعليقك comment

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

جديد الأخبار
image

نفط :سعر سلة خامات أوبك يصل الى 83,24 دولارا للبرميل

بلغ سعر سلة خامات منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) 83,24 دولارا للبرميل يوم الجمعة , مقابل 84,09 دولارا يوم الخميس الفارط, حسبما افادت به المنظمة
image

بوعزقي : الدولة أعطت أهمية لإستراتيجية لأمن الغذائي

أكد وزير الفلاحة عبد القادر بوعزقي  أن الدولة أعطت أهمية لإستراتيجية لأمن الغذائي بإعتبار أن الفلاحة هي من الأولويات الوطنية.  خلال ندوة صحفية عقدها بوعزقي اليوم الإثنين،
image

محمد عليوي : الأرض لمن يخدمها وأسعار البطاطا المرتفعة سببها المضاربون

أكد محمد عليوي الأمين العام للاتحاد العام للفلاحين الجزائريين أن الدولة تولي اهتماما كبيرا لقطاع الفلاحة من خلال تسهيل العمل والاستثمار في هذا المجال الحيوي. أوضح
image

إطلاق تطبيق “SIHA-DZ” لمعرفة مكان الصيدليات المناوبة والمستشفيات

وضعت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، تحت تصرف المواطنين عبر التراب الوطني تطبيقا جديدا على الهاتف النقال  تطبيق “SIHA-DZ” يمكن تحميله عبر غوغل بلاي ستور والموقع
image

بن صالح يستقبـل وفد عن الجمعيّة البرلمانيّة الكنديّة _ الإفريقيّة بالبرلمان الكنديّ

استقبـــل عبد القادر بن صالح، اليوم الإثنين 08 أكتوبر 2018، بمقر المجلس، وفد رفيع المستوى عن الجمعيّة البرلمانيّة الكنديّة - الإفريقيّة بالبرلمان الكنديّ، بقيادة السيناتور
image

حجز 88.5 غرام من القنب الهندي و 762 قرص مهلوس بالعاصمة

     عالجت مصالح أمن ولاية الجزائر، قضيتين مختلفتين متعلّقتين بالحيازة، المتاجرة والترويج في المخدرات من نوع "القنب الهندي" وكذا الأقراص المهلوسة، مع حيازة أسلحة
image

صالح بلعيد: 6 مشاريع قيد التجسيد من قبل المجلس الأعلى للغة العربية

كشف رئيس المجلس الأعلى للغة العربية ،صالح بلعيد، أمس، على تجسيد 6 مشاريع من شأنها الارتقاء بهذه اللغة السامية بالجزائر . و أوضح ذات المسؤول لدى
image

حسين نسيب: الاستنجاد بالاتحاد الأوروبي لمواجهة الفيضانات

قال وزير الموارد المائية، حسين نسيب خلال زيارة عمل  ،أمس، ببومرداس عن وجود مشروع تعاون مع الاتحاد الأوروبي لمواجهة مخاطر الفيضانات. وكشف وزير الموارد المائية حسين
image

محمد عيسى: أزيد من 1.4 مليار دج حصيلة صندوق الزكاة عام 2018

أعلن وزير الشؤون  الدينية والأوقاف، محمد عيسى،  أمس، أنه بلغت الحصيلة الرسمية لصندوق الزكاة في عام 1439 هجري الموافق لـ 2018 ميلادي 1.456 مليار دج. وأوضح
image

وزير الداخلية الهندي: "نأمل في القضاء على اليساريين المتطرفين خلال 3 سنوات

قال وزير الداخلية الهندي, راجناث سينغ, إنه مع تزايد عدد القتلى في صفوف اليساريين المتشددين وإلقاء العديد منهم أسلحتهم, تأمل الهند في القضاء عليهم خلال
قيم هذا المقال
0